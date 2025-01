L’Ai di iOS 18.3 si inventa le notizie, Apple ne disabilita un pezzo

Pubblicità

Un pezzetto della funzione Ai di iOs 18.3 ancora in beta è stato disailitato. Stiamo parlando della funzionalità che permetteva di mostrare sulla schermata di blocco le notifiche con riassunti generati dall’AI per le notizie.

Il sistema che era stato denunciato per come inaccurato e impreciso da varie fonti gioralistiche, della BBC, è offerto agli utenti americani nella Beta 3 di iOS 18.3 da poco rilasciata agli sviluppatori). Tra i problemi il fatto che alcune notizie vengono riscritte in sintesi con titoli non appropriati o fuorvianti e il fatto che non è difficile capire che quelle presentate sono interpretazioni dei fatti in sintesi generate dall’Intelligenza artificiale.

I riassunti automatici dell’AI avevano in alcuni casi stravolto le notizie mostrate: a dicembre dello scorso anno, era stato erroneamente segnalato che Luigi Mangione, accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, si era suicidato.

Altro problema si era verificato segnalando ore prime che Luke Littler aveva vinto il PDC World Darts Championship. In un diverso caso, era stato riportato erroneamente che il tennista spagnolo Rafael Nadal avesse fatto coming out.

La BBC, come accennato, si era lamentata, spiegando che i riassunti “non riflettono” e in alcuni casi “contraddicono” i contenuti originali. “È fondamentale che Apple affronti urgentemente questi problemi, poiché l’accuratezza delle nostre notizie è essenziale per mantenere la fiducia del pubblico.”

Apple aveva riconosciuto i problemi e promesso di rimediare, scrivendo innanzitutto che quelle presentate non erano notizie ma frutto dell’azione di ricerca e sintesi dell’Intelligenza Aritificiale. Ora, invece, è stata semplicemente eliminata la funzione.

La scelta deriva probabilmente dalla difficoltà di riparare il bug, in attesa di capire come gestire meglio la problematica; se la funzione che riunisce e riscrive notifiche delle news sulla schermata di blocco sarà riattivata, sarà proposta con modifiche nella prossima beta di iOS 18.3.

Come è facile immaginare, offrire una soluzione di sunto sicura al 100% non è possibile; si può migliorare l’algoritmo che si occupa dei riassunti ma i possibili errori sono sempre in agguato