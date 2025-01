9,8% il market share Mac nel mondo PC, 14,9% negli USA

Pubblicità

Le spedizioni mondiali di personal computer (PC) sono state pari a 64,4 milioni di unità nel quarto trimestre del 2024, un incremento dell’1,4% rispetto al quarto trimestre 2023, secondo risultati preliminari riportati da Gartner, che arrivano dopo quelli già riferiti (per il periodo in esame) da IDC.

Buone notizie per Apple che, secondo i dati in questione, nel quarto trimestre 6,3 milioni di Mac e vanta un market share del 9,8% a livello globale, numeri in aumento rispetto ai 6 milioni di Mac e al 9,4% di market share nel Q4 2023. Prima di Apple si piazzano: Lenovo (26.3% market share), HP (21.3% market share) e Dell (15.5% market share).

Il quarto trimestre 2024 è il quinto consecutivo nel quale si evidenzia una crescita sostenuta delle spedizioni. Nell’anno in esame, le spedizioni PC sono arrivate a 245,3 milioni di unità, un incremento dell’1,3% rispetto al 2023. Si tratta del secondo anno consecutivo che vede le spedizioni scendere sotto alle 250 milioni di unità.

“Nonostante le crescenti aspettative per l’adozione dei PC AI e l’anticipato ciclo di refresh dei computer con Windows 11, il mercato globale dei PC nel quarto trimestre 2024 ha registrato solo una crescita modesta”, riferisce Ranjit Atwal, senior director analyst di Gartner. “Per i consumatori, il prezzo dei PC AI si è rivelato un disincentivo per una potenziale forte adozione, mentre l’incertezza economica in alcune aree quali Cina e zone d’Europa, continua a soffocare la domanda di PC. Prevediamo un aumento della domanda e una solida crescita di mercato nel 2025 per il posticipato aggiornamento di richieste di PC con Windows 11 e il crescente valore commerciale dei PC AI come casi di utilizzo maturi”.

Secondo i dati di Gartner, nel quarto trimestre 2024 il mercato statunitense è cresciuto del 3,5% rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente ma è declinato in maniera sequenziale dell’1,7%.

HP rimane il principale produttore nel mercato USA in termini di spedizioni con il 26.1% di market share; segue Dell con il 21,8% di market share negli Stati Uniti e poi Lenovo con una quota di mercato del 17,2%. Negli USA Apple ha venduto 2,6 milioni di Mac nel trimestre e vanta un market share del 14,9%, numeri in aumento rispetto ai 2,4 milioni del 2023, con una crescita annuale del 3,8%. Da sottolineare che Gartner NON conteggia tablet come gli iPad nel conteggio dei “personal computer”.