Gli accessori Stream Deck di Elgato saranno compatibili con iPad

Elgato, azienda che propone vari controller per Mac e PC utili per chi si occupa di streaming, ha fatto sapere che gli accessori Stream Deck saranno compatibili con iPad, invitando gli sviluppatori a prendere parte al testing.

Elgato, come accennato, propone tutta una famiglia di controller e app per chi si occupa di streaming, prodotti utili dalla trasmissione all’editing, allo sviluppo, al networking, dispositivi con tasti programmabili che consentono di eseguire azioni illimitate: con un tocco è possibile controllare app, lanciare post sui social, regolare l’audio, disattivare il microfono e altro ancora, con il feedback visivo che conferma ogni comando.

“Da anni, gli Stream Deck sono amati dagli utenti desktop per la loro versatilità e facilità d’uso”, spiega Elgato in un video. “Siamo pertanto entusiasti di offrire per la prima volta la potenza di Stream Deck su iPad con l’introduzione dello Stream Deck Kit, aprendo un mondo di possibilità per i nuovi utenti”.

Lo Stream Deck Kit è di particolare interesse: si tratta di un SDK (kit di sviluppo software) open source sul quale Elgato sta lavorando con gli sviluppatori “per consentire di integrare perfettamente il supporto a Stream Deck nelle loro app”. Non sarà disponibile subito un’app per tutti ma prima una versione alpha per gli sviluppatori. Successivamente, sarà possibile collegare gli Stream Deck e direttamente agli iPad con porta USB-C e gestirli alla stregua di quanto è già possibile fare su Mac.

Su macOS l’app di gestione di Elgato funziona in background; non è chiaro come funzionerà su iPadOS ma è probabile che la gestione sarà possibile tenendo conto dell’SDK e di API dedicate messe a disposizione degli sviluppatori di terze parti

Elgato ha fatto sapere che annunci specifici arriveranno nel corso dell’anno; per ora mette a disposizione la documentazione per sviluppatori e ha anche rilasciato una versione di test dell’app Stream Deck Connect per iPad, utilizzabile con TestFlight.

Nel momento in cui scriviamo un prodotto come Elgato Stream Deck + è venduto 208 euro su su Amazon. In confezione è incluso il cavo con spina USB-A da un lato e USB-C dall’altro per poterlo collegare ai dispositivi di ultima generazione. Se striscia tattile e manopole non sono fondamentali, potete anche risparmiare qualcosa acquistando una delle versioni precedenti. Oltre al primissimo Stream Deck c’è la versione MK2 con supporto a diversi frontalini e l’edizione Mini con soli 6 pulsanti.

Qui sotto vi segnaliamo le offerte Prime Day dei prodotti Elgato dedicati ai podcaster e videomaker compatibili con Mac, iPad, iPhone e ovviamente Windows.