Gli AirPods dominano le vendite Black Friday di Amazon

Vi ricordate quando, pochi giorni fa, Kuo diceva che i prodotti Apple vendono come il pane, tranne uno? E che questo “uno” erano gli AirPods? Beh, Wedbush non è d’accordo. Secondo i dati rilevati dalla società di Los Angeles, specializzata in investimenti e servizi finanziari, gli AirPods di Apple sono stati addirittura il prodotto più venduto su Amazon durante il Black Friday.

Questo significa anche che – spiegano – questo prodotto non solo ancora piace, ma presumibilmente sarà anche tra i prodotti più desiderati (e scelti) per questo Natale. Anche perché il boom di vendite si è registrato in questi giorni anche su Walmart, una delle più grandi catene al mondo nel canale della grande distribuzione americana, dove per qualche negozio si è registrato perfino il tutto esaurito.

E’ probabile quindi che da qui a fine anno le vendite continueranno ad aumentare. Secondo le stime, la stagione degli acquisti appena cominciata porterà a superare i 90 milioni di AirPods venduti entro la fine dell’anno e si prevede che l’anno prossimo andrà ancora meglio. Nello specifico Webdush ritiene che ne saranno venduti intorno ai 115 milioni di pezzi, con una crescita annua pari al 27%.

Negli Stati Uniti il Black Friday è notoriamente il più grande evento dell’anno dedicato agli acquisti, quindi il mercato è piuttosto ottimista, anche perché – chi ci ha seguiti nel corso dell’ultima settimana lo avrà certamente notato – non sono certo mancate le promozioni e gli sconti di Apple e degli altri distributori.

Purtroppo l’indagine non specifica qual è stato il modello più venduto di AirPods venduto durante il Black Friday 2020. Di AirPods infatti c’è anche la versione Pro, mentre del modello base (giunto alla seconda generazione) si può scegliere sia la versione aggiornata con custodia abilitata alla ricarica wireless sia, con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino, quella con la custodia tradizionale ricaricabile unicamente via cavo.

Magari lo scopriremo nei prossimi giorni quando Amazon, se manterrà la tradizione degli anni passati, condividerà i risultati della Black Friday Week conclusasi proprio ieri, lunedì 30 novembre, con il Cyber Monday.

