AirPods 3 con design da Pro, l’indizio è nella foto in rete

Fin da giugno circolano anticipazioni sui nuovi AirPods 3 con design simile a quello di AirPods Pro, una indicazione che continua a emergere periodicamente da fonti considerate molto affidabili, tra cui l’analista Ming Chi Kuo e anche Mark Gurman di Bloomberg. Ora un ulteriore conferma di AirPods 3 con un design completamente diverso da quello che tutti conosciamo, visto nelle due prime generazioni, arriva da una fotografia in rete che mostra quello che si presume essere la parte superiore e principale dello chassis degli auricolari.

Prendendo per buono questo scatto, risulta evidente la riprogettazione totale nella costruzione della terza generazione di AirPods, caratterizzata da un auricolare dalla forma ovoidale anziché schiacciata. Anche il foro che accoglie il driver principale dovrebbe cambiare forma, passando da quella ovale a una più circolare che ricorda il bocchettone di aggancio dei gommini degli AirPods Pro.

Lo scatto non ci dice quanto è lunga l’astina del microfono ma è probabile che anche questa verrà ridimensionata. Secondo le indiscrezioni nella finestrella laterale ci sarà spazio per microfoni, sensori IR e altre componenti che dovrebbero aiutare a scaricare la pressione quando si infilano gli auricolari nelle orecchie. Inoltre si ritiene che dentro ci sarà ancora il chip H1, lo stesso che attualmente troviamo sia sugli AirPods 2 che sugli AirPods Pro.

Ricordiamo che, tra AirPods 3 con nuovo design attesi in arrivo entro la primavera 2021 e il modello Pro attuale, lo scorso luglio Ming-Chi Kuo sosteneva che avrebbero condiviso anche la tecnologia SiP (i sistemi SiP permettono tipicamente ai produttori di impacchettare più componenti in meno spazio, ndr), una tesi che se già prima si poteva ritenere valida all’epoca vista l’elevata attendibilità dell’analista, adesso viene confermata da questa immagine, dove il confronto tra i presunti AirPods 3 e gli AirPods Pro mostra poche differenze e molte somiglianze.

La fonte ha pubblicato anche un secondo scatto di cui invece l’autenticità è molto più dubbiosa. Si tratta di una radiografia che ricorda un po’ quella che pubblicò iFixit per gli AirPods Pro e che viene messa appunto a confronto proprio con quest’ultima. Non sembrano esserci differenze tra una e l’altra se non che, quella che viene etichettata come AirPods 3, è semplicemente più schiacciata rispetto all’altra.

Sempre secondo le anticipazioni, la terza generazione di AirPods erediterà sì il design della versione Pro ma non le funzioni più avanzate, quindi niente cancellazione del rumore, quindi meno chip e componenti all’interno. Sembra invece che Apple stia lavorando per milgiorare l’autonomia di funzionamento.

Raggi X a parte, dopo il lancio della prima generazione di AirPods avvenuta ormai quattro anni fa, sembra ormai quasi sicuro che la linea 3 cambierà quantomeno il design in maniera sostanziale. Per l’ufficialità però bisognerà attendere ancora qualche mese.

Macitynet ha recensito gli AirPods Pro in questo articolo., mentre la recensione di AirPods di seconda generazione è qui. Invece per capire se i nostri AirPods Pro rientrano nella campagna di sostituzione gratuita di Apple rimandiamo a questo articolo.