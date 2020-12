Gli Apple Glasses saranno utilizzabili per la Realtà Aumentata e come occhiali da vista

Da tempo si vocifera di Cupertino al lavoro su Apple Glasses, occhiali che dovrebbero permettere di sfruttare funzionalità legate alla Realtà Aumentata/Realtà Virtuale e che, a quanto pare, saranno utilizzabili anche alla stregua di tradizionali occhiali da vista.

In un brevetto di Apple si fa riferimento a un display con la possibilità di integrare nelle lenti removibili meccanismi per la correzione della vista. L’idea sarà gradita da chi porta gli occhiali e vorrà in futuro acquistare gli Apple Glasses. Nel brevetto si cita un HMD (head-mounted display), una montatura e un gruppo obiettivo rimovibile. L’unità HMD è predisposta per essere indossata sulla testa dall’utente e include un display che consente di mostrare contenuti grafici all’utente. Nel brevetto Apple evidenzia che utenti diversi di Apple Glasses possono percepire errori di rifrazioni differenti e potrebbe pertanto essere necessario tenere conto di lenti correttive.

Negli Apple Glass l’interfaccia utente è denominata Starboard, nome e dettaglio erano già emersi in precedenza. Ma al contrario di quanti molti immaginavano, forse sulla memoria della meteora Gloogle Glass, gli occhiali Apple per la realtà aumentata potranno visualizzare informazioni su entrambe le lenti. Per il controllo l’utente potrà sfruttare comandi sugli Apple Glass e sembra anche che sarà possibile gestirli di fronte al dispositivo: non viene precisato ma forse è un riferimento alle gesture aeree. Da un recente brevetto si evince che saranno – tra le altre cose – resistenti ad acqua e polvere.

Alcuni rumor riferiscono del necessario abbinamento con l’iPhone, altri di un chip custom di Apple e un sistema operativo ad hoc denominato “rOS”, acronimo di “reality operating system”.

Secondo Ming Chi Kuo arriveranno nel 2022, invece secondo Posser nel 2021: in questo articolo spieghiamo perché potrebbero avere ragione entambi. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.