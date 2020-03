Gli iPhone 12 avranno fotocamere con lenti migliori e sensore stabilizzato

La scelta di migliorare in modo consistente il comparto fotocamere degli iPhone 11, novità molto apprezzata da utenti e mercato, sarà adottata da Cupertino anche per gli iPhone 12: per la gamma in arrivo Ming Chi Kuo anticipa sensibili miglioramenti al comparto fotocamere, non solo con lenti nuove e migliori, ma anche con un modello top sul quale debutterà per la prima volta negli iPhone un sistema di stabilizzazione per immagini e video a livello di sensore.

La novità principale però sembra sarà riservata esclusivamente sul modello più grande e costoso. Per iPhone 12 OLED da 6,7” pollici l’analista indica l’arrivo della tecnologia di spostamento del sensore per la stabilizzazione. Questa soluzione permetterebbe di estendere la stabilizzazione per foto e video anche all’ultra grandangolo. Al momento infatti Apple impiega la stabilizzazione ottica sugli iPhone 11 Pro, ma solamente quando l’utente sta usando l’obiettivo grandangolare o teleobiettivo.

Invece con l’introduzione della tecnologia di spostamento del sensore prevista per iPhone 12 tutte e tre le fotocamere potranno beneficiare della stabilizzazione, indipendentemente dall’obiettivo utilizzato. Purtroppo secondo il nuovo report sembra che questa tecnologia sarà limitata esclusivamente a un solo modello top di gamma, contrariamente a quanto fatto da Cupertino negli ultimi due anni con specifiche tecniche identiche per la coppia di modelli top, diversi esclusivamente per la diagonale del display. Infatti Ming Chi Kuo, come riporta MacRumors, prevede che la stabilizzazione con spostamento del sensore sarà estesa a due o tre modelli nel 2021.

L’altra novità anticipata per quanto riguarda gli iPhone 12 e le fotocamere riguarda i moduli delle lenti. Ora gli iPhone 11 impiegano lenti 6P, mentre per gli iPhone 12 Cupertino sembra impiegherà almeno un obiettivo 7P quindi a 7 elementi. Questo miglioramento riguarderà tutti i modelli, quindi sia i terminali con schermi da 5,4 e 6,1 pollici con doppia fotocamera, sia quelli superiori da 6,1” e 6,7” con tripla fotocamera e sensore LiDAR per distanza e profondità. Quindi in tutti e quattro gli iPhone 12 una delle fotocamere avrà un obiettivo con lenti 7P da 1/2.6 pollici per la camera grandangolare. Invece nel modello top da 6,7” ci sarà una lente 7P da 1/1.9 pollici per il grandangolo, elemento che potrà sfruttare anche la stabilizzazione con spostamento del sensore.

Infine l’analista indica anche che finora Apple si è fornita per lo più da Largan Precision per le lenti, ma che con gli iPhone 12 una qualità maggiore di ordinativi sarà estesa anche a Genius, permettendo così una migliore diversificazione delle forniture. Questo ultimo report di Kuo si affianca così ad altri report già emersi in precedenza che anticipavano l’arrivo di lenti migliori e anche di sensori con risoluzioni maggiori, fino a 64 megapixel.

Tutto quello che sappiamo sui nuovi iPhone 12 5G di quest’anno è riassunto in questo articolo. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone si parte da questa pagina, invece per tutte le notizie sull’universo Android si parte da questo collegamento.