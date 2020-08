Gli iPhone con Fortnite installato spuntano su eBay a prezzi folli

Chi avrebbe mai pensato che un iPhone con Fortnite installato potesse valere quasi una fortuna su eBay, una conseguenza stravagante della guerra totale di Epic Games contro le tariffe di Apple e Google sui propri negozi digitali.

La mossa dello sviluppatore è stata studiata da tempo e in ogni minimo dettaglio, come dimostrano i tempi rapidissimi delle azioni legali contro Apple e poi anche Google, non appena il gioco è stato rimosso sia da App Store che da Google Play Store. Per colorire e dare maggiore visibilità alla campagna, Epic ha anche preparato una parodia del celebre spot 1984 di Apple per la presentazione del primo Macintosh, un video in computer grafica con diversi personaggi di Fortnite protagonisti di una distopia in cui Apple è mostrata come il nuovo dittatore.

Gli iPhone 11 con Fortnite installato sono proposti su eBay in USA, ma senza dubbio anche in altri paesi, a prezzi sbalorditivi. Alcune aste partono addirittura da 1.500 dollari di prezzo per un iPhone 11 o un iPhone X, altre ancora addirittura da 3.000 dollari. Non possiamo escludere che qualche super appassionato o collezionista senza problemi di budget sia anche disposto a sborsare una somma record per mettere le mani su un iPhone con Fortnite installato. Anche se l’operazione ha poco o nessun senso pratico.

Infatti per tutti i comuni mortali avere un iPhone con Fortnite installato significa ben poco, visto che presto sarà impossibile accedere ai nuovi contenuti, incluse nuove stagioni, competizioni e personaggi che lo sviluppatore rilascerà. Il bando da App Store significa l’esclusione totale dal gioco per chi usa iPhone e iPad, invece gli utenti Android possono ancora rivolgersi all’app Epic Games o agli store alternativi al Google Play Store per scaricare e installare l’app.

Ma escludendo il collezionismo estremo comprare un iPhone con Fortnite installato non ha alcun senso, soprattutto a prezzi folli. Per continuare a giocare è sufficiente farlo su Mac, PC e console.

