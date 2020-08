Dieci anni di Xiaomi: si festeggia su Amazon con sconti e offerte imperdibili

Dieci anni non si compiono tutti i giorni ed è per questo motivo che Xiaomi ha deciso di festeggiare il traguardo appena raggiunto con una serie di sconti disponibili su Amazon Italia. E’ in offerta praticamente tutto il catalogo o quasi: sono prodotti che, per chi ci legge già da un pezzo, conosce bene perché molti li abbiamo anche provati e recensiti tra le nostre pagine.

L’azienda è pressoché nota al pubblico per via dell’alta qualità dei prodotti in rapporto ad un risparmio notevole sul prezzo di acquisto. Oggi il listino è ancora più allettante: gli sconti non sono da sottovalutare specialmente se avevate già adocchiato da tempo uno o più prodotti. Comprarli adesso è un vero affare.

Tra i tanti come dicevamo ci sono anche prodotti che abbiamo provato e che quindi conosciamo bene. Ad esempio lo Xiaomi Mi Box S, di cui potete leggerne di più qui, è un box TV molto interessante per chi desidera mettere la tecnologia Smart con Android su un qualsiasi televisore presente in casa. Oppure per gli amanti dell’attività fisica un acquisto irrinunciabile è lo Xiaomi Mi Band 4, uno smartband che ha per altro reso nota l’azienda a livello internazionale proprio con la prima versione di questo bracciale intelligente.

Tra i tanti prodotti in sconto vale la pena valutare l’acquisto di Xiaomi Bedside Lamp 2, una lampada intelligente da comodino compatibile con HomeKit e gli altri sistemi di domotica ad oggi più diffusi. L’offerta è ampia e variegata anche e soprattutto perché sono in sconto anche gli smartphone Xiaomi della linea 10, compresi il Mi 10 Pro, il Mi 10 Note, e il Mi 10 Note Lite. In promozione ci sono anche Xiaomi Redmi Note 8T e Note 9.

Di seguito vi mettiamo in elenco alcuni dei prodotti più interessanti in sconto ma se volete dare uno sguardo ai prodotti dell’intera promozione non dovete far altro che cliccare qui e qui.

Xiaomi Mi Note 10 Lite -Smartphone 6.47″ Curvo AMOLED FHD (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera 64mpx, 5260mah Batteria, 2020 [Versione Italiana] – Colore Nebula Purple – In offerta a 290,00 € – invece di 369,90 €

sconto 22% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Mi 10 Smartphone, 256 + 8 GB, Twilight Grey In offerta a 645,00 € – invece di 899,90 €

sconto 28% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Mi Note 10 Smartphone, 6 GB RAM + 128 GB ROM, Schermo 3D Curved Amoled 6.47″ FHD+, Penta Camera 108 MP, 5260 mAh, Midnight Black In offerta a 374,99 € – invece di 599,90 €

sconto 37% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Mi 10 Lite -Smartphone 6.57″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 4160mah Batteria, 2020 [Versione Italiana] – Colore Dream White In offerta a 313,00 € – invece di 369,90 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Redmi Note 9 -Smartphone 6.53″ FHD+ DotDisplay (4GB RAM, 128GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Polar White In offerta a 164,70 € – invece di 229,90 €

sconto 28% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi MI Smart Band 4, Schermo 0.95″ AMOLED, Touchscreen, con Monitoraggi e Funzioni Sport, Nero [Versione Italiana] In offerta a 24,98 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Handheld Vacuum Cleaner, aspir, Scopa Elettrica Senza Fili, Plastic, Bainco, 100 W, 0.5 Litri, 72 decibeles In offerta a 174,00 € – invece di 199,99 €

sconto 13% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Mi Air Purifier 3H Purificatore d’Aria, Rimozione Polline Polveri fino a 0,3 micron e Peli degli Animali, Compatibile con Google Assistance e Alexa, Modalità Notte, Bianco, Copertura 28 – 48 m² In offerta a 135,00 € – invece di 154,88 €

sconto 13% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Mi LED Smart Bulb White And Color Kit da 2 Lampadine, WiFi (Non Richiede HUB), Compatibile con Google Home, Alexa e Apple HomeKit, [Versione Italiana] E27, 10 W In offerta a 34,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino al 23 agosto 2020

Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesa Persona Digitale impedenziometrica Diagnostica Bluetooth Digitale con 13 parametri di composizione corporea, App per IOS e Andriod, bianco(versione italiana) In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Desk Lamp 1S, Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 Modalità di Luce, Temperatura Colore Regolabile, Controllabile in Remoto [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 37,49 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino al 23 agosto 2020

