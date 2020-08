Xiaomi Redmi 9C all’incredibile prezzo di 100 euro in super offerta

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico, ma che certamente vi consente di avere tra le mani le ultime tecnologie disponibile sul panorama Android, allora non potrete fare altro che dare uno sguardo a Redmi 9C, uno degli ultimi arrivati nel mondo di Xiaomi, che vi offre caratteristiche eccellenti ad appena 100 euro. Questo grazie ad un super sconto che potete trovare a questo indirizzo.

Redmi 9C è uno smartphone che certamente strizza l’occhio ai più giovani, dotato di fotocamera tripla AI e display da 6,53 pollici, con batteria da 5000mAh. E’ sì un entry level, ma equipaggiato da processore MediaTek Helio G35, octa-core che può arrivare a una clock fino a 2.3GHz.

Il processore a 12nm è una CPU 4 x A53 @ 2.3GHz + 4 x A53 @ 1.8GHz, affiancato da una GPU PowerVR8320, fino a 680MHz. La versione in offerta propone anche RAM LPDDR4X da 2GB + 32GB di memoria integrata. Non manca, a livello di connettività Micro USB e ingresso jack da 3.5mm. Il terminale è, ricordiamo, un Dual 4G standby.

La tripla camera posteriore è ottimizzata per l’IA che può catturare rapidamente e facilmente immagini nitide e chiare in diverse situazioni. La camera principale è da 13MP, con f/2.2, AF, FOV 75.2°, affiancata da una camera 2MP per le macro con apertura f/2.4, FF e distanza di focus di 4 cm, ancora affiancata ad una 2MP in grado di catturare la profondità con il sensore per ritratti con apertura f/2.4.

Propone un ampio display da 6.53 pollici con risoluzione HD+ e design a goccia, con risoluzione di 720×1600, aspect ratio di 20:9 e luminosità di 400nit (typ), con contrasto di 1500:1.

Il terminale pesa circa 196 grammi e ha dimensioni di 164.9 x 77.07 x 9.0mm. Si acquista da qui a poco più di 100 euro grazie all’offerta lampo che scadrà a breve.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.