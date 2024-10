Le ultime novità degli occhiali Ray-Ban Meta

Pubblicità

Meta ed EssilorLuxottica hanno annunciato l’integrazione di nuove funzionalità negli occhiali Ray-Ban Meta.

Questi occhiali, con fotocamera e auricolari open ear che consentono di ascoltare podcast, libri o musica, sono ora anche in grado di effettuare ricerche su Spotify e Amazon Music con i comandi vocali.

Negli Stati Uniti e in Canada, Meta AI su Ray-Ban Meta permette anche di scrivere didascalie, tradurre testi, identificare frutta esotica e altri oggetti. Meta riferisce che la sua AI sarà ancora più integrata nella vita di tutti i giorni, consentendo di impostare promemoria e ricordare dettagli come il parcheggio dell’auto sempre usando i soli comandi vocali.

È stato aggiunto il supporto di Meta AI per input video, offrendo un supporto in tempo reale grazie al quale l’intelligenza artificiale può interagire e conversare con l’utente.

Il Ray-Ban Meta Wayfarer è disponibile in una Edizione Limitata, con montatura trasparente, disponibile in combinazione con le lenti Transitions GEN S in zaffiro.

Le lenti Transitions GEN S si adattano alle varie condizioni di luce; sono disponibili in 8 colori (rubino, grigio, verde grafite, ametista, smeraldo, ambra, marrone e zaffiro) che possono essere abbinati a qualsiasi montatura.

È stata annunciata una partnership con con Be My Eyes, azienda specializzata in tecnologie per non vedenti o ipovedenti. L’app offre un’assistenza speciale grazie a volontari e aziende terze, video in diretta e l’uso dell’intelligenza artificiale come supporto per affrontare i momenti più complicati della vita quotidiana. Utilizzando il punto di vista offerto dagli occhiali Ray-Ban Meta, il volontario può vedere facilmente l’ambiente circostante o fornire assistenza in tempo reale senza usare le mani, per compiere azioni come regolare il termostato o leggere le email. Le due aiznede stanno inoltre continuando a sviluppare integrazioni con Spotify, Audible e iHeart.

La collezione Ray-Ban | Meta è disponibile in vari punti vendita di negli Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Irlanda, Australia, Canada, Francia, Spagna, Austria, Belgio, Germania, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Svezia. I prezzi di listino partono da 329,00 euro. La collezione di smart glasses Ray-Ban Meta viene venduta con una custodia di ricarica portatile.