Gli schermi dei prossimi iPhone 14 e iPhone 15

Tutti e quattro i futuri iPhone 15 dovrebbero integrare al posto del notch due fori distinti con una linea e un punto nella parte superiore del display.

Lo riferisce Ross Young, affidabile consulente specializzato nel settore dei display che in un tweet ha riportato la presunta tabella di marcia indicando il layout con i due fori separati con linea e punto al posto dell’attuale notch sia per i modelli standard di iPhone 15, sia per i Pro. Gli iPhone 14 che Apple dovrebbe presentare prima della fine di quest’anno dovrebbero integrare il classico notch nei modelli standard, e il design con la linea e un punto nei modelli Pro.

Secondo Young l’obiettivo finale di Apple è la rimozione dei sensori Face ID e del sistema di fotocamere dalla parte superiore, integrando tutto sotto il display. Se l’evoluzione arriverà dove intende Apple, Young prevede l’integrazione della tecnologia Face ID sotto il display con gli iPhone 16 per il 2024, seguita dall’integrazione di Face ID e fotocamera sotto il display per gli iPhone 18 Pro nel 2026.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL

— Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022