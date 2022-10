Flame Painter per Mac a 4$ anziché 89,99$ con BundleHunt

Flame Painter è un’applicazione di disegno con caratteristiche molto interessanti quali pennelli a forma di fiamma, effetti luce, gradienti colorati, layer illimitati, pennelli dalle forme modificabili e altri strumenti pensati per incoraggiare anche i meno esperti a essere creativi.

Gli algoritmi originari alla base del programma sono stati creati da Peter Blaškovič, per uno speciale progetto (“I’m the artist”) affermando che a suo dire tutti possono essere artisti se si hanno gli strumenti adatti in grado di ispirare la creatività

L’applicazione è usata da artisti, esperti di Computer Graphic, designer e semplici utenti entusiasti dei risultati che rende possibili in poco tempo. È possibile creare pseudo-dipinti, aggiungere spettacolari effetti di luce alle foto, creare fantasiosi sfondi usando pennelli che agiscono secondo varie modalità (schiariscono o scuriscono le aree ad esempio), attivare sfocature, creare bagliori, applicare effetti sui livelli tenendo conto dei canali alpha e RGB. L’interfaccia è personalizzabile, il programma può funzionare a schermo intero e le immagini possono essere di qualsiasi dimensione.

La versione più completa dell’app costa normalmente 89,99$ ma è possibile averla a soli 4$ grazie all’offerta BundleHunt. Questa incredibile offerta permette di scegliere tra 52 programmi per Mac scontati anche a 1 dollaro soltanto: l’offerta si concluderà alle 12.30 del 27 Ottobre, corrispondenti alle nostre 18.30.

Il bundle funziona come ben sanno tutti coloro che (come noi) da tempo comprano software da Bundlehunt. Il primo passaggio è sbloccare pagando il “biglietto di ingresso” di 3,5$ dal bundle. Da qui in avanti potete aggiungere tutti i sofware che volete volete pagandoli con fortissimi sconti. Quando arriverete a 30$ il ticket di ingresso verrà azzerato.

Gli sconti sono incredibili: i software più economici costano solo 1 dollaro, il più costoso è offerto a massimo 10 dollari. Qualche esempio? Default Folder scontato da 34,50 a 10$ io PathFinder a 5,50$ invece che 29,50$. Nella lista trovate ancheDuplicate Finder (4$ invece che 50$) AppCrypt (3,50$ invece che 50$), PDFExtractor (2,50$ invece che 8$), MacPilot (2$ invece che 30$). L’assortimento spazia quindi da utility vere e proprio a programmi di produttività fino a 53 titoli in totale. Qui sotto alcune delle App a disposizione.

Potete acquistare fino a 3 licenze per un singolo software e tutte allo stesso prezzo scontato.

Per ciascun software si ha l’attivazione completa ed è compatibile con Monterey, la licenza arriva dallo sviluppatore e si ottiene istantaneamente sia attraverso un pannello di controllo sia attraverso un mesaggio email.

Nei giorni scorsi abbiamo visto nel dettaglio PDF Master, Defaut Folder X, Watchman, Mac Pilot, Duplicate Finder.

Vi ricordiamo che l’offerta si concluderà alle 12.30 del 27 Ottobre, corrispondenti alle nostre 18.30.

Click qui per comprare.