Gli ultimi aggiornamenti di macOS e iOS risolvono tante vulnerabilità

Non ci sono grandi novità evidenti negli ultimi aggiornamenti di macOS, iOS, iPadOS, watchOS e compagnia cantante ma sono numerose le problematiche di sicurezza risolte da Apple, con macOS 12.4 che ora vanta ben 54 potenziali falle risolte.

Il ricercatore di sicurezza Wojciech Regula ha segnalato che sei diverse vulnerabilità di macOS da lui segnalato ad Apple sono state risolte, compreso un problema che poteva potenzialmente permette a un utente di sfruttare Photo Booth.

Molti di questi fix sono disponibili anche negli aggiornamenti di sicurezza per Catalina (2022-004) e Big Sur (macOS 11.6.6). Sempre su Mac, ma relativamenta a Xcode, la versione 13.4 corregge due falle di sicurezza.

My 6 vulnerabilities patched today in macOS 12.4. ☠️ Let me tell you something more about them: 1/nhttps://t.co/uwhEVEZVgH pic.twitter.com/bVcDx5UrjL

— Wojciech Reguła (@_r3ggi) May 16, 2022