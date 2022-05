Il Robotaxi di Hyundai arriva nel 2023

Il robotaxi Ioniq 5 a guida autonoma di Hyundai sarà lanciato sulle strade americane già il prossimo anno. L’annuncio ha segnato l’inizio di una nuova campagna di marketing globale per evidenziare la visione del futuro della casa automobilistica sudcoreana.

Hyundai e Motional prevedono di iniziare a trasportare passeggeri pubblici nel robotaxi Ioniq 5 nel 2023, a partire da Las Vegas per poi espandersi nelle principali città degli Stati Uniti e a livello globale. Il robotaxi offrirà capacità autonome di livello 4, come definito dalla Society of Automotive Engineers, e sarà dotato di oltre 30 sensori, con una combinazione di Lidar, radar e telecamere.

Questi sensori offriranno una percezione completa a 360 gradi di quel che accade attorno al taxi, e permetterà anche il rilevamento degli oggetti fino a 300 metri, per un funzionamento sicuro in una varietà di ambienti di guida.

Il robotaxi differisce visivamente dal veicolo standard Ioniq 5 che si trova negli showroom Hyundai, con “design guidato dalla tecnologia che celebra l’innovazione dietro il funzionamento autonomo”, come riferisce la casa. Peraltro, la suite di sensori a borso è ben visibile all’esterno, distinguendola dalla Ioniq 5s pilotata da umani.

Sebbene il robotaxi sia basato sulla stessa Electric Global Modular Platform (E-GMP) dell’auto di Hyundai, è stato costruito da zero per essere un veicolo senza conducente, con la tecnologia autonoma di Motional completamente integrata. Come mostrano le immagini rilasciate per segnare l’inizio della campagna di marketing, però, ha ancora un volante.

L’entità della collaborazione tra Motional e Hyundai è sottolineata dal fatto che sarà assemblata da quest’ultima e non avrà il suo hardware o software a guida autonoma installato retroattivamente. Secondo Motional, questo garantisce che il robotaxi sarà costruito con la massima qualità a livello internazionale.

Quando arriverà sulle strade di Las Vegas il prossimo anno, i visitatori saranno in grado di chiamare il taxi attraverso l’app Lyft: il veicolo promette un ambiente spazioso e confortevole dove i clienti potranno lavorare, rilassarsi o socializzare durante la corsa. L’interno sarà, inoltre, dotato di una suite di interfacce incentrate sul pilota che consentiranno ai passeggeri di interagire con il veicolo durante il viaggio, come dirigere il robotaxi per fare una sosta extra.

Per aumentare l’hype prima del debutto, Hyundai ha pubblicato un paio di video che illustrano i potenziali benefici del veicolo. Il primo evidenzia come possono migliorare la sicurezza stradale, mentre il secondo mostra la loro affidabilità.

