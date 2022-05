Disponibile aggiornamento a iOS 15.5 e iPadOS 15.5

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 15.5 e iPadOS 15.5, update minori di iOS 15 e iPadOS 15, rilasciati a 40 giorni di distanza da iOS 15.4.1 e iPadOS 15.4.1.

Apple indica nelle note di rilascio che l’update a iOS 15.5 “include risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Di seguito le note di rilascio complete:

Podcast include una nuova impostazione per limitare gli episodi salvati su iPhone ed eliminare automaticamente quelli meno recenti.

È stato risolto un problema per il quale le automazioni dell’app Casa azionate quando le persone arrivano o lasciano l’abitazione potevano non funzionare.

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.