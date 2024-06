GMKTEC NucBox G3, mini PC con Windows 11 Pro a 159 €

Pubblicità

Vi serve un computer potente e performante, per far giocare i bambini, portare a termine ricerche per la scuola, per lavorare da casa in remoto e tutto il resto? Allora approfittate dell’offerta in corso per comprare l’ottimo GMKTEC NucBox G3 spendendo solo 159 €.

Si tratta di un Mini PC con Windows 11 Professional incluso, il che significa che arriva a casa già pronto per poter essere usato da tutta la famiglia. Per usarlo vi servirà soltanto collegare monitor, tastiera e mouse (da comprare a parte), perché il resto c’è tutto.

A proposito di monitor, ci sono due porte HDMI per collegare due monitor contemporaneamente, con supporto alla risoluzione massima di 4K, il che significa che è un’ottima macchina anche per guardare film e lavorare su foto e video, oltre che per giocare.

Ci sono poi quattro porte USB-A 3.2 per collegare tastiera e mouse, si, ma anche hard disk esterni e altre periferiche.

Per il collegamento internet invece si può scegliere di collegare il classico cavo Ethernet RJ45 oppure sfruttare la connettività WiFi 6 di ultima generazione, mentre riguardo l’amplificazione audio c’è a disposizione una presa jack da 3.5 millimetri.

Con tanta potenza da vendere, RAM configurabile fino a 16 GB e memoria per massimo 1 TB di spazio, è un’ottima macchina grazie anche alle sue dimensioni ridotte, di circa 11,5 x 10,5 x 4,5 centimetri per un peso di 350 grammi, che permettono di “nasconderlo” anche dietro un monitor.

Di seguito il resto delle specifiche tecniche:

nome: GMKTEC NucBox G3;

RAM : 8 o 16 GB LPDDR5;

: 8 o 16 GB LPDDR5; capacità : 256 GB, 512 GB o 1 TB su disco SSD M.2;

: 256 GB, 512 GB o 1 TB su disco SSD M.2; Bluetooth 5.2;

5.2; WiFi 6;

6; processore : quad-core Intel Alder Lake N100 a 3.4 GHz;

: quad-core Intel Alder Lake N100 a 3.4 GHz; scheda grafica: Intel UHD 750 MHz.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 180 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online il modello 8+256, potete risparmiare l’11% andando a spendere intorno ai 160 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

