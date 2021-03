Golden Globe per Apple TV+: Jason Sudeikis premiato per “Ted Lasso”

Jason Sudeikis è stato premiato con un Golden Globe per “la migliore interpretazione di un attore in una serie televisiva” nella categoria “Musical o Commedia” per il suo ruolo da protagonista nella serie “Ted Lasso” su Apple TV+.

Ted Lasso ha conquistato il cuore degli spettatori di Apple TV+ con il suo inguaribile ottimismo e racconta la storia di un professore di una piccola squadra di football di un college del Kansas (i Wichita State Shockers), assunto per allenare una squadra della premiere league inglese (la AFC Richmond) senza avere alcuna esperienza nel settore e con l’intenzione da parte della neo-proprietaria, Rebecca Welton (l’attrice Hannah Waddingham) di far fallire la squadra.

La serie ha ricevuto recensioni positive e molti sono gli spettatori che amano l’incessante positività dell’ex coach di football, un ottimismo contagioso e una cura con il Covid-19 che ha stravolto le nostre abitudini costringendo molte persone a rivedere il proprio stile di vita.

Il premio Golden Globe (Golden Globe Award), è un riconoscimento statunitense assegnato annualmente ai migliori film e ai programmi televisivi della stagione. Insieme al premio Oscar (per il cinema) e al premio Emmy (per la televisione), è il maggiore riconoscimento nel settore cinematografico e televisivo.

La consegna dei Golden Globe avviene solitamente con poco meno di due mesi di anticipo rispetto a quella degli Oscar, dei quali ha così per certi versa, una funzione anticipatrice.

Il cast di Ted Lasso parteciperà ad una tavola rotonda virtuale nell’ambito del PaleyFest television festival; faranno parte del panel l’attore Jason Sudeikis, il creatore della serie Bill Lawrence e altri membri del cast quali Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Brendan Hunt, Juno Temple, Nick Mohammed, Brett Goldstein e Phil Dunster.

La seconda stagione di Ted Lasso è stata rinnovata e l’arrivo è previsto per l’estate del 2021.

