Soul di Pixar supera tutti anche Star Wars The Mandalorian

Non c’erano dubbi che il Soul di Pixar avrebbe trovato un vasto pubblico andando in onda su Disney+, ma adesso è ancora più chiaro quanto questa strategia abbia funzionato. Secondo le indiscrezioni il film è salito in testa alle classifiche dal 21 al 27 dicembre, collezionando 1,669 miliardi di minuti di visualizzazione. Ha persino battuto The Office (con 1,435 miliardi di minuti di visualizzazione), un’impresa non da poco visto che questa serie TV aveva dominato praticamente per tutto il 2020 mentre veniva trasmessa su Netflix prima di passare a Peacock.

Ha superato anche l’altro spettacolo di punta della Disney, The Mandalorian, che si è classificato al quinto posto con “appena” 1 miliardo di minuti di visualizzazione al termine della sua seconda stagione. Netflix ha occupato il terzo e il quarto posto della classifica con The Midnight Sky (1,1 miliardi di minuti di visualizzazione) con George Clooney e con la serie TV Bridgerton (1,2 miliardi di minuti di visualizzazione).

Non si sa invece come sia andato Wonder Woman 1984 in onda su HBO Max dal giorno di Natale. WarnerMedia infatti non ha pubblicato i dati relativi alle visualizzazioni e non rivelerà i numeri sugli iscritti almeno fino alla prossima settimana, quando sarà chiamata a mostrare gli utili del trimestre. Tuttavia la popolarità raccolta nel corso delle scorse settimane lasciano presumere che Warner possa decidere di preparare il sequel quanto prima.

Tornando a Soul – il film d’animazione del 2020 diretto da Pete Docter, prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures, che ha riscosso un così alto successo – va detto che ci sono una serie di fattori che vanno a suo favore. Innanzitutto, è un film per bambini (affascinante anche per gli adulti, in questo caso) pubblicato durante le festività natalizie e in un momento in cui praticamente tutto il mondo è bloccato a casa. Inoltre, a differenza di Mulan, non bisognava pagare un extra per poterlo guardare subito.

Che se ne dica, è comunque una vittoria importante per Disney perché dimostra che i film di successo sono in grado di attirare un gran numero di spettatori anche su una piattaforma come Disney+. Questo è fondamentale per un’azienda che in questo momento, a causa del coronavirus, sta spostando molti dei suoi sforzi sullo streaming: ora bisogna solo vedere se i nuovi clienti che si sono iscritti per guardare Soul rinnoveranno l’abbonamento quando sarà scaduto.

Sembra che Apple sia in trattative per due film cartoon prodotti da John Lasseter, la mente creativa di Pixar negli anni in cui era di proprietà di Steve Jobs. In questo articolo trovate il reportage e le fotogallerie della visita alla sede Pixar di macitynet.

