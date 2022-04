Google Lens può ora cercare immagini e testo contemporaneamente

All’I/O 2021, Google ha annunciato che stava utilizzando una nuova tecnologia chiamata Multitask Unified Model per migliorare le capacità del suo motore di ricerca. Successivamente, nel settembre dello stesso anno, ha mostrato come il sistema MUM avrebbe reso possibile la ricerca simultanea di immagini e testo all’interno di Google Lens. All’epoca, la società aveva promesso l’arrivo del multisearch in futuro. Adesso la funzione è disponibile in beta.

Al momento la funzione può essere attivata dagli utenti negli Stati Uniti sia nell’app Google su Android, che su iOS. A tale scopo, è sufficiente toccare l’icona Obiettivo e poi scorrere verso l’alto dopo aver scattato una nuova foto o importato un’immagine esistente dal rullino fotografico. A questo punto è sufficiente toccare l’icona “Aggiungi alla tua ricerca”.

E’ possibile utilizzare questo campo per porre domande sull’immagine o perfezionare la ricerca. Ad esempio, l’utente potrebbe scattare una foto di un qualsiasi componente della moto per poi cercare come ripararlo. Combinando testo e immagini, Google suggerisce che sta rendendo più facile completare le ricerche, che altrimenti sarebbe difficile da completare, utilizzando solo l’uno o l’altro elemento.

Come riferisce anche Engadget è possibile anche utilizzare la funzione per perfezionare le proprie ricerche. Ad esempio, se vi piace il pattern di una maglia, si potrebbe vedere se lo stesso motivo è presente su altri capi, come calzini o pantaloni. Tutto questo, spiega Google, è possibile grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale operata dal team di sviluppo, che rende più facile capire il mondo che circonda l’utente “in modi più naturali e intuitivi”:

Stiamo anche esplorando i modi in cui questa funzione potrebbe essere migliorata da MUM – il nostro ultimo modello di intelligenza artificiale nella ricerca – per migliorare i risultati per tutte le domande che potresti immaginare di porre

Per tutte le novità che ruotano attorno al mondo di Google, il link da seguire è direttamente questo.