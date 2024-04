Google Cerchia e Cerca è una bella novità nelle ricerche Android

È difficile pensare a una funzione più autoesplicativa di Circle to Search di Google, che debutta nei Galaxy S24 di Samsung, resa in Italiano con Cerchia e Cerca. La nuova funzione di Google fa esattamente ciò che il nome indica chiaramente: si disegna un cerchio approssimativo intorno a qualcosa, qualsiasi cosa sullo schermo del telefono, e si tocca un pulsante per avviare la ricerca su Internet con Google.

La nuova funzione verrà lanciata su cinque telefoni per iniziare: i tre membri della nuova serie Galaxy S24 di Samsung, nonché su Pixel 8 e 8 Pro di Google, prima di arrivare ad altri telefoni Android premium “selezionati”.

La funzione suona familiare e alcuni potrebbero pensare a Google Lens, che è simile. Tuttavia, anziché aprire l’app di Google questa nuova funzione si può utilizzare ovunque sul dispositivo e in modo molto più veloce e diretto rispetto alla digitazione dei termini da cercare, come abbiamo fatto finora.

Ad esempio, dopo aver utilizzato Cerchia e Cerca su un’immagine, compare una miniatura nella barra di ricerca insieme a un invito ad “aggiungere alla tua ricerca” con la modalità di ricerca multipla. Durante la presentazione dei Galaxy S24 i dirigenti Google hanno dichiarato che si può usare non solo sul web, ma anche in foto, documenti, testo e persino nei video.

Il supporto a Cicle to Search è accompagnato da un aggiornamento alla funzione di ricerca multipla di Google. La ricerca multipla è una funzione esistente di Lens che permette di modificare le ricerche visive.

Così scattando una foto di un paio di scarpe bianche, si può cercare con Lens e poi aggiungere la parola “rosso” per vedere un diverso insieme di risultati, ma con scarpe rosse. A differenza di Cerchia e cerca, la ricerca multipla aggiornata sarà disponibile nell’app di Google a partire da oggi su qualsiasi dispositivo Android o iOS, anche se al momento solo negli Stati Uniti.

