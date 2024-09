Google Chrome per iPhone e iPad ora con gestione gruppi di schede

Pubblicità

Google ha iniziato ad aggiornare Chrome per iOS (iPhone e iPad) integrando una funzionalità già disponibile sulla versione Desktop e Android per la gestione delle schede per controllarle e spostarsi tra queste ultime.

Dopo avere aggiornato Chrome su iPhone e iPad, gli utenti possono accedere alla funzionalità aprendo nuova scheda e personalizzarla in diversi modi. È possibile creare un gruppo con una pressione lunga sul pulsante scheda: basta toccare “Aggiungi scheda a nuovo gruppo”, inserire il nome per il gruppo di schede e creare il gruppo.

Per aggiungere una scheda a un gruppo esistente basta tocca e tenere premuta una scheda, toccare Aggiungi scheda a gruppo e selezionare il gruppo al quale aggiungere la scheda.

È anche possibile aggiungere più schede in un gruppo: basta toccare Modifica, poi Seleziona schede, Selezionare le schede da aggiungere a un gruppo, toccare “Aggiungi a…” e poi Aggiungi schede a nuovo gruppo o Aggiungi schede a gruppo.

Big G riferisce di un’altra novità legata alle schede: la possibilità di sincronizzare le schede salvate tra più dispositivi, opzione utile ad esempio per non perdere una attività in corso che prevede l’apertura di più schede. È possibile, ad esempio, aprire una serie di schede relative alla programmazione di un viaggio sul telefono per ritrovarle identiche davanti al computer (usando la versione desktop di Chrome).

Chrome sta anche testando una funzionalità che suggerisce siti web aperti in altri dispositivi, pensata per ridurre la necessità di ricorrere ai segnalibri.

Queste novità non sono ancora attive per tutti gli utenti: arriveranno man mano nei prossimi giorni.

Google Chrome per iPhone e iPad richiede iOS 16/iPadOS o versioni successive, “pesa” 202,6 MB e si scarica gratis dall’App Store.