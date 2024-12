Perché Google GenCast rivoluziona le previsioni meteo

Pubblicità

Le società che operano in campo Intelligenza Artificiale sembrano inarrestabili: dopo due premi Nobel per Fisica e Chimica, il team di Google DeepMind segna un’altra rivoluzione con il modello GenCast per le previsioni meteo basate su AI e apprendimento automatico.

Ed è grazie a queste tecnologie che i ricercatori Google sono riusciti a concentrare decenni e decenni di progressi in un solo anno, creando un modello AI che supera i migliori sistemi di previsioni meteo basati sulla fisica impiegati finora.

Non solo: mentre i sistemi meteo basati sulla fisica richiedono la costosa potenza di calcolo di un super computer, il modello AI GenCast di Google è in grado di funzionare su un sistema a singolo processore con costi e consumi irrisori rispetto a quanto possibile fino a oggi.

Google DeepMind GenCastGoogle DeepMind dichiara che in campo meteo si tratta del progresso più significativo in otto decadi di lavoro, con miglioramenti sostanziali sia nelle previsioni di eventi estremi, che nelle previsioni meteo di medio periodo. Qui finora il campione indiscusso è il sistema gestito dall’European Center for Medium-Range Weather Forecasts, siglato ECMWF.

Per creare GenCast Google ha addestrato il suo modello AI impiegando 40 anni di dati meteo di alta qualità curati proprio da ECMWF. Nei test a confronto delle previsioni a 15 giorni GenCast è in media più accurato del sistema europeo nel 97,2% dei casi. Con tempi di consegna superiori a 36 ore la precisione di GenCast aumenta addirittura al 99,8% superiore rispetto al modello ECMWF basato sulla fisica.

I sistemi meteo attuali sono deterministici e offrono una stima approssimativa del possibile meteo in un dato giorno. Invece i modelli AI come quello di Google sono probabilistici: offrono una gamma di possibili meteo ognuno con pesi percentuali, più difficile da calcolare ma più utile.

Come gli altri modelli AI visti finora, Google avvisa che non è perfetto e che può ancora migliorare in diversi ambiti. Ma anche tenendo presenti i difetti di gioventù per alcuni addetti ai lavori siamo difronte a un progresso notevole.

Non solo nell’accuratezza delle previsioni meteo ma anche nella incredibile riduzione della potenza di calcolo necessaria. Invece di un super computer composto da decine di migliaia di processori, GenCast è in grado di elaborare una previsione meteo di 15 giorni in solamene otto minuti su un singolo chip Tensor Processing Unit TPU v5p.

Presto le previsioni meteo AI di GenCast saranno introdotte in Google Earth: il modello è disponibile per chiunque su GitHub. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.