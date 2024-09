Gemini Live ora è gratis per gli utenti Android

Pubblicità

Il mondo dell’intelligenza artificiale avanza e naturalmente non poteva non unirsi a quello degli assistenti digitali: Google, difatti, sta sempre più sostituendo il proprio assistente standard con Gemini, l’intelligenza artificiale della società: di queste ore la notizia che Gemini Live diventa gratuito per tutti gli utenti Android.

Gemini Live, per chi non lo sapesse, è una sorta di chat audio in cui poter conversare con l’assistente AI, un po’ come accade già con l’app di ChatGPT. Al momento, però, il servizio è limitato alla lingua inglese, anche se è possibile utilizzarlo anche in Italia.

Sarà sufficiente, infatti, cambiare solo la lingua dell’assistente Gemini all’interno dell’app Google, in questo modo è possibile utilizzare l’assistente AI vocale anche se la lingua del dispositivo è impostato su italiano.

Quindi, dopo essere stato disponibile solo per gli abbonati Advanced a pagamento circa un mese fa, ora Gemini Live diventa dunque gratuito per tutti gli utenti Android. Gemini Live permette di avere una conversazione naturale con scambi dinamici, inclusa la possibilità di interrompere le risposte dell’assistente AI per fornire nuove informazioni o indicazioni.

Si può accedere a questa funzione tramite una nuova icona circolare con un’onda sonora e un’icona a forma di scintilla nell’angolo in basso a destra del pannello di Gemini. Queste icone aprono una schermata intera con i pulsanti “Hold” e “End” nella parte inferiore, così da avviare o bloccare la conversazione con l’assistente AI.

È possibile uscire dall’interfaccia per continuare a usare il telefono, oppure bloccare lo schermo, mentre Gemini Live continuerà a funzionare in background. Per terminare la sessione, si può utilizzare la notifica per chiudere la sessione Live oppue pronunciare “stop”.

Dopo aver concluso una conversazione, una trascrizione testuale mostrerà le richieste dell’utente e le risposte di Gemini, in una sorta di report che apparirà nella sezione cronologia, come per ogni altra interazione.

L’arrivo di Gemini Live gratis per tutti gli utenti Android è in fase di rilascio già da oggi. Sarà disponibile su dispositivi Android impostati in inglese, con altre lingue in arrivo presto. Per l’Italia, al momento, è sufficiente cambiare la lingua dell’assistente. Se anche così non dovesse funzionare, il consiglio è di impostare anche la lingua dello smartphone in inglese.

Tutte le notizie su Google sono disponibili da questa pagina di macitynet, invece per gli articoli dedicati all’intelligenza artificiale si parte da qui.