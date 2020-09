Google Magenta lancia Lo-Fi Player: create la vostra stanza musicale sul web da condividere

Lo-Fi Player è il nuovo progetto di Google Magenta, che vuole aiutare le persone a giocare con la musica, senza che sia necessaria alcuna conoscenza tecnica. Lo-Fi Player è una stanza virtuale 2D, in pieno stile pixel, che viene creata in un browser web. Consente all’utente di mixare tracce hip hop lo-fi facendo clic su diversi oggetti nella stanza e utilizza l’apprendimento automatico per dare alle tracce un po’ di raffinatezza.

Dopo aver cliccato su tutto quel che è presente nella stanza, dalle chitarre alla finestra, dalle piante alla scrivania, e aver così generato i suoni che più piacciono, è possibile condividere la stanza Lo-Fi Player con gli amici. Se si fa clic sulla radio o sulla TV, si attiveranno modelli di apprendimento automatico che producono alcune nuove melodie, mentre facendo click sulla plafoniera verde si interrompe o si avvia la musica.

Lo-Fi Player è stato creato dallo stagista estivo di Google Magenta Vibert Thio. Il team di Magenta sviluppa regolarmente algoritmi di deep learning che creano canzoni, immagini e disegni. Ecco il commento su questo progetto:

Abbiamo scelto Lo-Fi Hip Hop perché è un genere popolare con una struttura musicale relativamente semplice. Questa flessibilità limitata aiuta a garantire che la musica abbia sempre un senso. Siamo in grado di creare qualcosa di più simile a una “stanza per la generazione di musica” che a uno strumento musicale o uno strumento di composizione

Come osserva il MIT Tech Review, Lo-Fi Player è stato lanciato per la prima volta come un video YouTube interattivo. È ancora attivo e consente ai giocatori di cambiare la musica inserendo i comandi nella finestra della chat. Dopo aver giocato con Lo-Fi Player, se l’esperienza vi è piaciuta, date una possibilità anche allo streaming di YouTube.

