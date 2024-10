Call of Duty Black Ops 6 snobba il Mac ma si gioca in streaming

Pubblicità

Call of Duty è certamente il punto di riferimento per i giocatori che cercano un FPV: da tempo il marchio ha praticamente monopolizzato il genere, anche per quel che concerne il gioco online, per questo il rilascio di Call of Duty Black Ops 6 era tra i più attesi dell’anno.

A restare delusi saranno i giocatori Mac. Eppure, è possibile ancora giocarlo con i dispositivi Apple. Il titolo Activision sarà disponibile su GeForce Now, il servizio di streaming di giochi di Nvidia, a partire da oggi venerdì 25 ottobre, in contemporanea con il lancio su tutte le altre piattaforme.

È la prima volta che un gioco della serie Call of Duty viene rilasciato sulla piattaforma GeForce Now fin dal giorno del lancio, e ciò a seguito dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft nel 2023 e di un accordo per portare i suoi giochi all’interno del catalogo di Nvidia.

Per molti anni, le nuove uscite di Call of Duty prevedevano contenuti esclusivi per PlayStation, ma con l’acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft ha firmato un accordo con Sony garantendo parità di accesso per i futuri lanci del franchise. L’accordo, in realtà, è stato quasi obbligato, perché altrimenti sarebbe stato ostacolato dalle autorità garanti, che hanno vigilato con la preoccupazioni di possibili monopoli.

E per la stessa ragione, Microsoft ha promesso che Call of Duty sarà disponibile anche sulle piattaforme Nintendo. Su GeForce Now sarà presente anche Call of Duty HQ, un launcher che include i titoli Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone (già presenti su Xbox e PC Game Pass).

Per chi fosse interessato alle prossime uscite su piattaforma GeForce Now, di seguito l’elenco completo:

Worshippers of Cthulhu (nuovo rilascio su Steam, 21 ottobre)

No More Room in Hell 2 (nuovo rilascio su Steam, 22 ottobre)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven** (nuovo rilascio su Steam, 24 ottobre)

Call of Duty: Black Ops 6 (nuovo rilascio su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 25 ottobre)

Call of Duty HQ, con Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

DUCKSIDE

Off the Grid

Selaco

Ovviamente, Call of Duty Black Ops 6 è disponibile anche sul Game Pass di Microsoft, quindi grazie al piano Ultimate è possibile giocarlo in streaming. Insomma, i giocatori Mac non avranno accesso al titolo nativo, ma tramite streaming Nvidia o Game Pass Ultimate, potranno comunque giocarlo. Si spera, senza troppo compromessi.

Per i dettagli dell’accordo di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft vi rimandiamo direttamente a questo articolo di macitynet. Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.