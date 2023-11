Waze avvisa quando guidate su strade pericolose

Gli sviluppatori di Waze, app gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili (acquisita da Google nel 2013) e basata sul concetto di crowdsourcing (altri utenti possono fornire aggiornamenti sul traffico o altri avvenimenti in tempo reale), hanno implementato un meccanismo che consente di ricevere avvisi sulle strade soggette a incidenti.

Basandosi sulle segnalazioni dei conducenti e sul percorso che si sta seguendo, Waze può mostrare avvisi per zone soggette a incidenti. Gli avvisi sono dinamici e tengono conto delle condizioni attuali del traffico e delle strade, del giorno della settimana, dell’ora del giorno e delle ultime segnalazioni di incidenti.

Il sito ArsTechnica riferisce che dopo un lungo periodo nel quale ha lasciato indipendente l’app, ora Waze è stata integrata nella divisione “Geo” la casa di Google Maps, scelta che è arrivata dopo licenziamenti nella divisione che si occupa dello sviluppo dell’app.

A giugno di quest’anno Christopher Phillips, VP & General Manager di Geo, la divisione di Google che si occupa di tutti i servizi di mappatura e navigazione, ha inviato una mail ai dipendenti spiegando che la società stava apportando delle modifiche alla strategia per Waze con l’obiettivo di includere nell’app gli annunci di Google piuttosto che quelli di un sistema separato.

Tornando agli avvisi di Waze per le strade soggette a incidenti, gli sviluppatori riferiscono che si ricevono avvisi solo nel momento e nel luogo più opportuni.

Avvisi Wase, le segnalazioni degli utenti e AI

Le informazioni sulle strade soggette a incidenti si basano sulle segnalazioni degli utenti: se un incidente non è stato segnalato dagli utenti, Waze potrebbe non esserne a conoscenza. Se nessun avviso viene visualizzato, non significa necessariamente che la strada non sia soggetta a incidenti. Gli avvisi non fanno distinzione tra incidenti gravi e di minore entità.

Oltre alle segnalazioni degli utenti, per stabilire se emettere avvisi o meno Waze impiega anche l’intelligenza artificiale che prende in esame le condizioni attuali di traffico, altitudine e se si tratta di una strada locale o di una autostrada. L’app non mostra avvisi per non distrarre l’utente mentre percorre strade e tragitti abituali: l’obiettivo infatti è quello di avvisare per guidare con più cautela nei luoghi che il conducente non conosce.

È possibile disattivare gli avvisi aprendo l’app, toccando l’icona con il simbolo delle tre linee, da qui Impostazioni > Avvisi e segnalazioni, poi Segnalazioni, da qui l’icona con il simbolo della strada e infine disattivare l’opzione “Avvisi mentre guido”.

La versione per iPhone/iPad di Waze richiede iOS 14 / iPadOS 14 o versioni successive, “pesa” 144,5 MB e si scarica gratis dall’App Store. La versione per dispositivi Android si scarica da qui.

