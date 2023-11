Google Pixel 7 a 438 euro su eBay con un codice sconto

Tra i tanti prodotti in sconto su eBay per il Black Friday c’è anche uno degli smartphone Google più apprezzati. Si tratta del Google Pixel 7, che al momento viene proposte in forte sconto. Si acquista ad appena 438 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

Google Pixel 7 propone uno schermo da 6.3 pollici, con un design anche posteriore piuttosto iconico. Propone una risoluzione del display di 1080 x 2400 Pixel e ha tecnologia OLED.

Al suo interno il processore proprietario di Google, Tensor G2, adattivo e che è in grado di adattarsi al meglio all’utilizzo dell’utente, così da garantire sempre il miglior equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

A coadiuvare il processore anche 8 GB di RAM di tipo LPDDR5, con una memoria interna di 128 GB. Anche il reparto fotografico è uno dei motivi per cui scegliere questo terminale, con una fotocamera posteriore doppia da 50 MP.

A livello di batteria ne incorpora una da 4355 mAh, mentre il peso complessivo del terminale è di 197 grammi. Sul Google store ufficiale ha un prezzo scontato Black Friday di 529 euro, ma se lo prendete su eBay potreste risparmiare quasi altri 100 euro.

Ed infatti, grazie al codice sconto NOVEDAYS, lo portate a casa ad appena 438 euro, acquistandolo direttamente da questo indirizzo.

