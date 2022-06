Google Pixel Watch potrebbe avere cinturini alla Apple Watch

Qualsiasi smartwatch moderno degno di essere chiamato tale è dotato di cinturini intercambiabili in stile Apple Watch, perciò non stupisce sentire che Google starebbe lavorando su una serie di opzioni del genere per il prossimo Pixel Watch.

In tal senso Apple ha fatto da apripista abbracciando questa idea fin dalla prima versione di Apple Watch, che già allora consentiva agli utenti di intercambiare autonomamente e in un lampo il cinturino sia per moda che per sostituirlo quando si usurava in maniera eccessiva. In base a quanto rivela 9to5Google, Big G pare abbia in cantiere almeno sette cinturini, di cui uno è quello che ha mostrato durante l’evento I/O di maggio, che saranno lanciati in autunno insieme al nuovo orologio.

Quel che incuriosisce però è che Google pare si stia ispirando fortemente alla sua rivale Apple: uno dei presunti cinturini di Pixel Watch ad esempio è in rete in stile milanese, due sono in pelle, uno è a maglie, un altro in tessuto e uno, neanche a dirlo, in silicone. Il settimo invece dovrebbe avere le capacità estensive come quelle del più recente Solo Loop di Apple.

Questa strategia potrebbe comunque essere vincente perché tradizionalmente l’orologio, che sia analogico oppure smart, è anche un oggetto con cui le persone esprimono la propria personalità. Perciò se Google non offre la possibilità di personalizzare il suo primo Pixel Watch, difficilmente potrà raggiungere un’ampia platea come invece riesce Apple Watch.

Per differenziarsi da Apple, una mossa intelligente poteva essere quella di costruirli da 20-22 millimetri, che è una misura standard in questo settore: così avrebbe permesso alle persone di prendere in prestito i cinturini da orologi meccanici e analogici che hanno già in casa. Invece pare che seguirà la stessa strada del suo concorrente principale optando per un sistema di aggancio proprietario: a questo punto con la speranza che sia agile e intuitivo come quello dei cinturini di Apple Watch.

Del prossimo Pixel Watch nei giorni scorsi sono trapelate le presunte specifiche tecniche: le abbiamo raccolte in questo articolo. Altre notizie sulla gamma Pixel in questa sezione del nostro sito.