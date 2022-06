CarPlay wireless dove c’è il cavo col Carlinkit 4.0

Se la vostra auto ha il CarPlay via cavo e volete renderlo senza fili, una delle soluzioni più economiche che avete a disposizione oggi si chiama Carlinkit e al momento la potete comprare in offerta a soli 79 euro grazie ad un codice speciale.

Di questo prodotto vi avevamo già parlato a inizio anno in occasione di una promozione sulla versione precedente. Oltre a miglioramenti alla velocità e alla stabilità del sistema, il cambiamento forse più grande nonché più interessante per i nostri lettori è l’estensione all’ecosistema Apple.

Questa nuova versione 4.0 infatti è compatibile con il CarPlay, permettendo così, come dicevamo in apertura, di trasformare un sistema via cavo già esistente con uno wireless, in modo da poter godere di tutte le funzioni offerte dalla piattaforma per auto della Mela senza dover collegare il cavo.

Come il suo predecessore è di forma quadrata, grande all’incirca quanto un box TV (misura 8 centimetri di lato e 1,5 centimetri di spessore), e si collega al monitor touchscreen tramite USB-C. Oltre che con CarPlay funziona anche con Android Auto, permettendo così di sfruttarlo anche con chi è cliente di quest’altra tecnologia.

Ad ogni modo il telefono, che sia Android o iPhone (con almeno iOS 10), si può collegare sia col Bluetooth che tramite WiFi 5.0, in modo da non aver alcun vincolo fisico. E consuma appena 0.8 Watt.

Il costo di questo dispositivo è di 299,97 euro ma al momento è scontato del 66%, quindi si compra per 101,39 euro. Tuttavia inserendo il codice NCPC nel carrello prima dell’acquisto risparmiate altri 20 euro circa, pagandolo praticamente 79 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.