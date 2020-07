Google si diverte e gioca per anticipare Pixel 4a atteso il 3 agosto

Anche se una marea di anticipazioni circola fin dal dicembre dello scorso anno, e ha permesso di conoscere (si presume) quasi tutto del nuovo terminale, finora mancava una data esatta di presentazione e di arrivo sul mercato: ora con una serie di anticipazioni sotto forma di giochi e indovinelli Big G svela che Google Pixel 4a potrebbe arrivare lunedì 3 agosto.

Non c’è un comunicato ufficiale, ma nelle scorse ore il colosso della rete ha aggiornato le sue pagine principali sui canali social e creato anche una nuova pagina web: tutti riportano la scritta The Google seguita da diverse barre con i colori del logo Google e, al termine della riga, la parola Phone.

In pratica le barre colorate nascondono il testo, proprio come avviene in un documento secretato. Lo stesso avviene nella pagina web, dove però il testo è nascosto da sei barre di colore grigio. Poco più in basso è visibile un testo fittizio riempitivo che inizia con le parole «Lorem ipsum», come da sempre si usa nella grafica per creare l’impaginazione prima che il testo finale dell’articolo sia pronto.

Leggendo tra i termini pseudo latini si scoprono riferimenti al nuovo terminale come «videos chatum», «lowlightena capturum», «bokeus», «megapixelum» e altri ancora. Più in basso ancora è visibile la sagoma mostrata come un ingombro in un documento Photoshop, prima che l’immagine reale venga inserita.

Per scoprire il testo nascosto e il vero messaggio di questa pagina occorre cliccare sulle barre grigie per riprodurre in sequenza i colori del logo di Google, in questo modo finalmente si scopre che Google Pixel 4a sarà svelato il 3 agosto. Come accennato si conosce tutto quasi delle specifiche tecniche (ne abbiamo parlato in questo articolo). Anche il prezzo atteso è già stato anticipato: sembra che il nuovo Google Pixel 4a economico sarà proposto a partire da solamente 349 dollari.

