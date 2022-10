Amazon abbandona Glow, il dispositivo di videochiamata per bambini

Amazon sta interrompendo Amazon Glow, il suo dispositivo di videochiamata e gioco interattivo progettato per consentire alle famiglie di interagire a distanza anche con i più piccoli.

A riportarlo è stato Bloomberg: il dispositivo non è già disponibile sul sito web di Amazon:

In Amazon pensiamo in grande, speriamo e investiamo in nuove idee per deliziare i clienti. Valutiamo anche continuamente i progressi e il potenziale dei nostri prodotti per fornire valore al cliente e apportiamo regolarmente modifiche in base a tali valutazioni. Condivideremo presto aggiornamenti e indicazioni con i clienti Glow