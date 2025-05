Viaggiare in aereo, quattro cose da fare prima di salire a bordo

Viaggiate spesso in aereo o al contrario siete alla vostra “prima volta”? indipendentemente da questo, l’esperienza in aeroporto potrebbe essere fonte di stress, attese e distrazioni. Per fortuna bastano pochi accorgimenti – spesso già integrati nei nostri smartphone – per affrontare il viaggio con più serenità e tenere tutto sotto controllo.

Abbiamo già descritto dettagliatamente le migliori cose da fare per preparare uno smartphone prima di partire per un viaggio, perciò in questo articolo vi segnaliamo in maniera specifica quattro cose da fare per semplificarvi la vita tra check-in, gate e intrattenimento a bordo di un aereo.

E poi, una serie di consigli smart che abbiamo raccolto dall’esperienza di altri esperti viaggiatori per mostrarvi alcuni strumenti e funzioni che spesso abbiamo a portata di mano, ma che non sempre sfruttiamo al massimo.

Cosa fare prima di salire a bordo

Usare l’app Mappe per orientarsi in aeroporto

Molti aeroporti sono grandi e dispersivi, ma grazie all’app Mappe presente nei nostri smartphone possiamo visualizzare in modo dettagliato gate, servizi, negozi, ristoranti, toilette e molto altro.

Un vero alleato per evitare di vagare a caso tra i terminal: basta cercare il nome dell’aeroporto e vedrete subito la mappa interna aggiornata, con tutti i punti di interesse più utili. Praticamente impossibile perdersi.

Inviare il numero del volo via iMessage

Ve ne avevamo già parlato: ricordate? Se usate un iPhone, vi basta autoinviarvi il numero del volo tramite l’app Messaggi per ottenere una schermata interattiva con orari, gate, eventuali ritardi e persino il percorso dell’aereo in tempo reale.

È comodissimo anche da inoltrare a parenti o amici particolarmente ansioni per tenerli aggiornati sulla propria posizione.

Condividere l’audio con due paia di AirPods

Chi viaggia in coppia può approfittare della funzione che permette di collegare due paia di AirPods (o Beats compatibili) a un solo dispositivo.

Ottima per guardare un film, ascoltare un podcast o la stessa playlist insieme, con volumi separati per ciascuno. Se non sapete come fare, seguite la nostra guida.

Aggiungere il boarding pass all’app Wallet

Salvare la carta d’imbarco nell’app Wallet non è solo pratico per esibirla al volo ai controlli: se il volo subisce modifiche dell’ultimo minuto (cambio gate, orari ecc.), queste vengono cerchiate nell’app, così non rischiate di perdervi gli aggiornamenti.

Altri consigli tech per viaggiare meglio

Concludiamo con una selezione di consigli utili provati da viaggiatori esperti. Alcuni richiedono solo un click, altri vanno preparati prima di partire – ma tutti possono davvero fare la differenza.

Attivare un piano dati internazionale

Se viaggiate all’estero, avere un piano dati internazionale vi semplifica la vita: prenotare ristoranti, controllare orari di apertura, usare WhatsApp o tradurre testi diventa possibile. Molti operatori offrono piani giornalieri o tariffe incluse nell’abbonamento. Informatevi prima di partire.

Portare i cavi giusti

Un cavo universale o un adattatore con più spine può risparmiarvi parecchio stress: ogni dispositivo ha il suo standard (USB-C, Lightning, ecc.), e anche prese e porte variano tra aerei e hotel. Investire in un buon cavo multiuso è una buona idea. Se non sapete da dove cominciare date un’occhiata qui. Volendo approfondire abbiamo anche pubblicato una guida agli accessori per stare sempre comodi in aereo.

Condividere la posizione degli AirTag

Avete messo un AirTag nel bagaglio? Ottimo. Ma sapevate che potete condividerne la posizione con fino a 5 persone? Basta usare l’app “Dov’è” e attivare la condivisione (qui la nostra guida). Così, in caso di problemi, anche un familiare o un amico può aiutarvi a localizzare il bagaglio.

Usare i widget per fusi orari e meteo

I widget dell’iPhone possono aiutarvi a gestire il fuso orario (es. con un doppio orologio) o a prevedere il meteo nei luoghi che visiterete. Mettendoli sulla schermata principale del telefono in queste occasioni (se non sapete come fare leggete qui) eviterete di svegliare qualcuno alle 3 di notte o non vi farete più sorprendere dalla pioggia.

Scaricare le mappe offline

Che stiate andando in un’altra nazione o facendo un’escursione in montagna, scaricare mappe offline è sempre una buona idea per evitare di incappare in costi nascosti e ridurre i consumi energetici. Utile anche in zone senza segnale. Vi abbiamo già spiegato come fare sia con Google Maps che con l’app Mappe di Apple.

Usare “Tutto Bene” in iMessage

Con iOS 17 potete usare la funzione “Tutto Bene” in iMessage per far sapere automaticamente a qualcuno quando arrivate a destinazione. L’app invierà un messaggio non appena rileva che siete giunto all’indirizzo stabilito – così potete viaggiare in sicurezza e tranquillizzare i vostri cari. Qui trovate spiegato come si configura.

Traduzioni al volo con iPhone

Con l’app Traduci o la fotocamera dell’iPhone potete ottenere traduzioni istantanee di testi e cartelli. Basta puntare l’obiettivo sul testo e toccare l’icona gialla: perfetto nei musei, nei menu o per segnaletica in lingue che non conoscete. Qui alcune app utili per trasformare il telefono in un traduttore tascabile.

Scoprire Guide tramite le Mappe

Volete mangiare nei posti giusti senza perdervi in lunghe ricerche? L’app Mappe di Apple offre Guide curate da esperti o celebrità che raccolgono ristoranti e locali consigliati. Potete anche creare le vostre guide da condividere con amici o conservarle come diario di viaggio.

Apple Watch per le indicazioni “discrete”

Nessuno vuole sembrare un turista spaesato. Con Apple Watch potete ricevere vibrazioni al polso per ogni svolta durante i percorsi a piedi. Così non dovrete più guardare in continuazione lo schermo del telefono: basta un’occhiata al polso.

Di più

Viaggiare oggi è molto più semplice, se si conoscono gli strumenti giusti. Basta prepararsi con attenzione e sfruttare al meglio le tecnologie già presenti sui nostri telefoni per affrontare ogni fase del viaggio – dall’arrivo in aeroporto fino all’atterraggio – con leggerezza, sicurezza e magari anche un po’ di divertimento in più.

Se l’argomento vi interessa vi invitiamo a leggere questa nostra guida che vi spiega nel dettaglio come preparare lo smartphone prima della partenza.