In low cost come in business, gli accessori per stare sempre comodi in aereo

Vi state preparando per una vacanza che prevede un volo e siete preoccupati per la scomodità del volo? Fate bene. Le compagnie low cost hanno avuto un grande merito ma anche una grande colpa: hanno diminuito i prezzi dei biglietti ma anche reso miserevole l’esperienza di volo su vasta scala.

Non che la turistica delle compagnie di bandiera dei tempi andati fossero dei salotti, ma da quando si è scatenata la guerra con le varie Ryanair, Wizz Air, Eurowings, sono spariti tutti i servizi gratuiti, lo spazio tra i sedili si è ridotto, le cabine si sono affollate oltre ogni limite e l’intrattenimento a bordo è un miraggio.

Per fare fronte a tutto questo ci si deve ingegnare e le idee giuste e poca spesa forse non si trasformerà un sedile di EasyJet in una “full flat” di Business, ma si potrà arrivare un pochino più rilassati e riposati.

In questo articolo vediamo quali sono gli accessori che dovreste tenere in considerazione. li dividiamo tra digitali e analogici, per l’intrattenimento e per la comodità. Con un piccolo prologo: quelli da considerare prima del volo.

Prima di volare

Un paio di oggetti che vi consigliamo prima di volare sono uno scontato, una bilancia pesabagagli, e uno non troppo, uno o più Airtag o tracker compatibili con il sistema Dov’è il sistema per non perdere nulla, integrato in tutti gli iPhone.

Una bilancia per i bagagli

Perchè una bilancia per i bagagli è scontata? Perché prima di un volo i bagagli devono sempre essere pesati. Questo accade sempre per i bagagli imbarcati e spesso (anche se non sempre) per il bagaglio a mano.

Una bilancia specializzata costa poco e su Amazon se ne trovano a centinaia. Una delle più vendute è quella di Amazon Basic che costa meno di 10€ e permette di pesare bagagli fino a 50 KG. Ha una cinghia flessibile, display digitale ed è piccola e robusta. Funziona con una batteria CR2032 (inclusa).

In alternativa se non volete dipendere dalla batteria, vi consigliamo questa bilancia di Samsonite. È realizzata in ABS e acciaio e misura fino a 32 KG. Tra i difetti: sconsigliata per pesi sotto i 10 KG e dimensioni importanti che la rendono non particolarmente adatta per il viaggio.

Un Airtag

Stare tranquilli quando si vola, se si tratta di bagagli, zaini o borse non è facile: smarrimenti o distrazioni sono dietro l’angolo. Ma sfruttando un Airtag permette di fare un passo avanti. Non staremo qui a spiegarvi cosa fa e come funziona il tracker Apple (ne parliamo qui) né a dirvi nel dettaglio come lo si usa per un bagaglio. Del resto all’argomento abbiamo dedicato un intero articolo che vi dice tutto, guidandovi passo a passo all’utilizzo dei tracker in questa ottica.

In sintesi dovrete solo sapere che una volta messo un Airtag dentro ad una valigia o un effetto personale, vedrete sempre dov’è: mentre il bagaglio viene caricato nella pancia dell’aereo, quando arriva al rullo di ritiro o magari dove si trova se sfortunatamente è stato perduto. Potrete anche essere avvisati se per caso ve lo dimenticato su qualche sedia o al bar.

Un Airtag nei fatti non impedirà del tutto di perdere il bagaglio, ma sapere dove si trova può aiutare a recuperarlo più velocemente o magari a restare più tranquilli seguendone il percorso.

Oltre ad un Airtag, potreste comprare anche ad un prezzo molto più basso un compatibile Dov’è. L’uso e le funzioni saranno quasi identiche anche se mancherà “Posizione precisa”.

Potrete sapere cioè dove si trovano valigie, zaini e bagagli a mano ma non trovarlo sfruttando le classiche frecce che appaiono in Dov’è. I migliori tracker compatibili sono quelli di Eufy ma anche gli Atuvos offrono un pressoché paragonabile livello di qualità.

Gli indispensabili tecnologici

Non ci dimentichiamo certo di essere un sito che prima di ogni altra cosa si occupa di tecnologia e la tecnologia aiuta di sicuro a volare più rilassati, questo grazie al vostro smartphone, tablet o computer che potrete usare come sistema di intrattenimento personale.

Eviterete di fissare per due o tre ore la parte posteriore del sedile di fronte a voi in low cost, potrete discutere solo per un paio di minuti con chi vi accompagna di chi sia la colpa di non avere pensato alle piante da annaffiare e ridurrete al giusto tempo di cortesia lo scambio di battute con il vostro sconosciuto vicino di sedile, aggirando il rischio di narrazioni di epiche avventure di vacanza.

Cuffie o auricolari antirumore

Il rumore è una delle prime cause di fastidio durante un volo corto o lungo che sia. E non parliamo solo del rombo dei jet dell’aereo ma soprattutto quello provocato dai passeggeri che stanno intorno a voi. Qui sono certamente utili degli auricolari o magari delle cuffie ANC, con cancellazione attiva del rumore.

Per gli auricolari una scelta obbligata se avete degli iPhone sono gli AirPods Pro. Sono perfetti perchè si integrano con l’ecosistema Apple, hanno un valido sistema di riduzione dei rumori molesti e una valida resa musicale.

In alternativa un prodotto di eccellenza focalizzati sulla riduzione del rumore sono i QuietComfort Noise Cancelling Earbuds II, non l’ultimo modello (in circolazione ci sono anche i Bose QuietComfort Ultra) ma sono altrettanto efficienti dei nuovi e costano molto meno.

Se non vi dà fastidio portarvi in giro delle cuffie, allora la scelta dovrebbe cadere sulle Sony WH-1000XM5, sostanzialmente le migliori se si considera anche la qualità del suono. Sono ottimi anche per chi viaggi in compagnia grazie al loro sistema di disattivazione automatica o manuale dell’ANC e offrono una buona custodia per il trasporto.

Interessanti anche le soundcore Anker Space One. Sono certamente meno efficaci nell’ANC delle Sony ma hanno il non indifferente vantaggio di costare un un terzo e quindi di suscitare meno patemi in caso di smarrimento. Oltre a questo sono specializzate nell’attenuazione della voce umana e hanno una lunga autonomia.

Un supporto per lo smartphone

Per guardare un film, o magari una serie, in viaggio è difficile trovare qualche cosa di meglio di uno smartphone. Ma come fare a sorreggerlo in posizione utile alla visione? C’è una soluzione specializzata: Wicked Chili. L’agganciate al tavolinetto quando è chiuso, stringete l’iPhone nella morsa ed ecco il vostro schermo personale.

Wicked Chili diventerà utile anche scesi dall’aereo. Funziona come supporto da tavolo, grazie alle varie angolazioni che offre e al fatto che può stare su un piano.

Avete un tablet? Nessun problema, c’è anche una versione simile per concezione al Wicked Chili ma pensato apposta per i tablet. È un po’ più ingombrante ma permette un uso in tante altre situazioni, inclusa l’automobile. Ha un collo snodato con una testa a sfera rotante a 360 gradi ed una solida chiusura a ganascia .

Supporto per computer o tablet

Abbiamo detto dei supporti per smartphone. Ma ci sono supporti portatili e molto piccoli, perfetti in aereo, anche per computer o tablet. Parliamo di accessori, regolabili in altezza ed inclinazione, utili per alzare il dispositivo e e permettere l’allineamento del monitor con gli occhi dell’utilizzatore, evitando in tal modo tensioni e sforzi per i muscoli del collo.

Quello di iVoler è perfetto per questo scopo: è in alluminio, si piega e si colloca ovunque e costa anche pochissimo. Se lo usate per scrivere offre anche il giusto orientamento.

Ancora più piccolo e minimale è questo accessorio di PFLYPF. Si tratta di due piedini realizzati in lega di zinco che permettono di alzare in maniera ergonomica il computer. Lo sollevano di 2,5 cm, dando alla tastiera un’inclinazione di 15 gradi che rende più facile scrivere. Una volta sollevato il computer sarà anche raffreddato in maniera più adeguata.

Con il supporto triangolare è più stabile e la digitazione ne beneficia. Non impedisce ma favorisce in raffreddamento: l’angolo di supporto aumenta infatti il flusso d’aria.

Anche qui c’è però un prodotto specifico per tablet. Lo produce Voviggol ed è simile per concezione a quello di iVolver. È lungo 18 cm x 3,3 cm (altezza) x 2,3 cm (larghezza) e pesa 85 g,. Il design pieghevole lo rende comodo da trasportare e mettere in borsa. Un ottimo regalo per tablet, accessori per viaggi, casa, cucina e ufficio.

Offre tre angoli di visione regolabili, può infatti essere facilmente sistemato con inclinazione da 0° a 180° per supportare la visualizzazione verticale e orizzontale, permettendo di guardare lo schermo da un’angolazione confortevole.

È dotato di cuscinetti in silicone e ricoperto di schiuma antiscivolo nella parte inferiore della staffa.

Una batteria

Una cosa che vi potrà servire è una power bank. Quasi impossibile trovarsi sempre vicino ad una presa di corrente quando si è in attesa del volo poco prima dell’imbarco. A volte è complicato tenere in forma la batteria anche stando seduti al proprio posto sull’aereo: se è difficile che non ci sia una presa USB a portata di mano è invece facile che sia guasta, incompatibile con il vostro cavo oppure lenta in ricarica.

Se avete uno smartphone considerate quindi di acquistare la Anker nano. Ha una spina integrata, offre fino a 22W e con la sua capacità di 5000 mAh, ricarica completamente e velocemente un qualunque smartphone inclusi i più importanti per dimensioni, incluso l’iPhone 15 Pro Max.

Se dovete ricaricare altro oltre allo smartphone trovate una porta aggiuntiva USB-C e se avete un vecchio iPhone con Lightning, c’è anche una batteria identica esteriormente ma specifica per questo tipo di dispositivi.

Se volete avere ancora più autonomia tra cambi di volo e attese all’aeroporto, considerate la Anker Zolo. Ha un cavo integrato e 10mila mAh di carica. In pratica moltiplicate più o meno per tre l’autonomia di iPhone.

Se lo scopo, invece, è usare a lungo un computer portatile ci si deve rassegnare ad avere batterie di una certa dimensione.

Noi vi consigliamo questa di Iniu che rappresenta un onesto compromesso. Con i suoi 25mila mAh (96 Whr) non supera il limite massimo per il trasporto in aereo (99 Whr), ricarica a 100 W (sufficienti anche per MacBook Pro) e ha energia sufficiente per ripristinare la batteria interna della maggior parte dei portatili al 100%. In più si ricarica completamente in un paio di ore grazie all’ingresso a 65W.

Non è leggerissima né piccolissima, ma è difficile trovare di meglio in giro, anche considerando il prezzo decisamente onesto.

Un trasmettitore Bluetooth

Per sfruttare l’intrattenimento di bordo che vi interessa evitando di pagare per avere le cuffiette che vi consegna la compagnia aerea (per altro solitamente pessime), pensate ad AirFly Duo.

Si tratta di un trasmettitore che si collega al connettore 3,5mm del sedile e manda l’audio in Bluetooth. Con questo sistema potete ascoltare la colonna sonora dei film con le vostre cuffie o auricolari preferiti. La batteria integrata promette fino a 20 ore di utilizzo e consente di collegare due auricolari Bluetooth.

Con AirFly Duo, cosa non indifferente, potrete anche beneficiare della funzione antirumore delle cuffie se le vostre sono ANC.

Gli indispensabili analogici

Passiamo al volo vero e proprio con la nostra lista di accessori “analogici”. Parliamo di oggetti che aiutano a stare più comodi e rilassati, riducendo la menzionata miserevole condizione del passeggero in low cost, parliamo di gadget che permettono di rilassare gambe e testa, di schiacciare un pisolino di non dipendere troppo dalla cortesia, non sempre da primato, dei vicini di posto oppure degli assistenti di volo o dallo studio ergonomico dei sedili.

I cuscini per non ciondolare con la testa

La prima cosa che viene in mente per rendere meno miserevole un viaggio in turistica è un cuscino per il collo. Qui però non vogliamo segnalarvi i classici cuscini a “U” che vedete attaccati ai bagagli a mano di un buon numero di passeggeri e che sono in vendita (a carissimo prezzo) nei Duty Free Shop, ma di due prodotti davvero originali.

Il primo, apparentemente, assomiglia molto ad un classico cuscino da collo. Ma in realtà è una versione decisamente evoluta di essi. La produce Cabeau e si distingue da tutti i concorrenti per due cinghie che si attaccano al poggiatesta e un laccetto frontale da legare una volta indossato. In questo modo si ha un riposo molto più comodo; la testa infatti non cade in avanti come succede anche con i cuscini di forma classica.

Il secondo cuscino che vi segnaliamo si offre a persone con preferenze “ergonomiche” differenti. In pratica, una volta gonfiato, supporta tutto il busto consentendone una naturale inclinazione. Ha un design con una serie di incavi che permettono di tenere le braccia conserte e di sorreggerle nello stesso tempo, consentendo un pieno rilassamento.

La parte frontale, dove si può appoggiare il volto, è anche questa cava. Potrete così appoggiare la faccia e guardare verso il basso dove le vostre mani reggeranno, magari, uno smartphone.

L’amaca per riposare i piedi

In classe turistica i poggiapiedi qualche volta non ci sono e quando ci sono, sono scomodi da usare. Per chi ha il problema di gestire le estremità, oltre che la testa, ecco servita l’amaca per i piedi. Questo accessorio ha due cinghie che si possono attaccare al supporto del tavolinetto e un supporto cui appoggiare, appunto, i piedi.

Usare l’amaca per i piedi richiede un po’ di cautela e di rispetto per il passeggero che ci sta davanti ma una volta messo in atto il giusto accorgimento, l’effetto sarà benefico: le gambe si possono rannicchiare leggermente e il peso del corpo viene scaricato in maniera naturale.

Il supporto aiuta a stare più comodi ma anche a prevenire dolori lombari, rigidità e gonfiore alle gambe durante i lunghi voli.

Le calze che evitano il gonfiore

Durante il volo ci si muove poco. Impacchettati nei sedili di classe economica ci si muove anche meno. Il sangue circolando con difficoltà provoca rigonfiamento delle gambe e specialmente delle caviglie e dei piedi.

In vostro aiuto possono venire delle calze a compressione graduata, il modo più pratico di evitare questi problemi e di scendere dall’aereo più freschi e riposati

Questo capo di abbigliamento si chiama a “compressione graduata” perché stringe la gamba ma non tutta alla stessa maniera; è più stretta vicino alle caviglie, esercitando invece una normale pressione al polpaccio.

Tra le migliori calze a compressione graduata ci sono quelle di Danish Endurance, una società specializzata proprio in calze. Sono realizzate in Poliammide traspirante, hanno una compressione di 21-26 mmHg ed un sistema di ammortizzazione ed anti-vescica.

Come tutte le calze Danish Endurance se si bucano durante il primo anno sono sostituite gratuitamente.

Se volete calze con compressione ancora più elevata da 23 a 32 mmHg, una valida alternativa sono le Stox Energy. Sono di produzione italiana e di concezione sportiva ma possono essere usate anche in aereo per ridurre il rischio di gonfiori.

La coperta per stare caldi

«Una coperta? Mi spiace ma non ne abbiamo. La risposta alla domanda rivolta all’assistente di volo, ci scommettiamo, l’avete già sentita

Per essere certi di stare comodi e caldi, conviene quindi preoccuparsi prima di partire di portare con sé questo fondamentale accessorio per il volo, pronto a difendervi dai rigori dell’aria condizionata sparata, magari, dal vostro vicino di sedile.

Per quanto riguarda una coperta vi presentiamo due opzioni: una più soffice ma un più ingombrante e una più sottile ma anche facile da impacchettare.

La prima la presenta Boacay; è in peluche trapuntato, misura 160 cm per 100 cm ed è molto leggera. È costituita da fibre senza pelucchi per tenere lontani i residui e può essere lavata in lavatrice e asciugata nell’asciugatrice.

La seconda coperta è di Litume, uno specialista di outdoor (produce anche sacchi a pelo), è in pile e quindi nonostante sia calda, come detto, è anche molto leggera e sottile. È facilmente ripiegabile ma abbastanza grande da potervi coprire in maniera quasi totale: misura 170 x 122cm.

La coperta Litume è delicata sulla pelle ed antistatica. Anche qui è possibile il lavaggio a macchina in modo da potere pulire ed igienizzare l’accessorio, rapidamente e senza problemi.

Il ventilatore per stare freschi

Del freddo abbiamo detto e fornito una soluzione con un paio di coperte, ma per il caldo? Probabilmente l’elevata temperatura non sarà un problema a bordo di una aereo ma in attesa del volo o magari sul bus che vi porta all’imbarco, potrebbe esserlo. Ecco che potete potrete risolvere con un ventilatore a batteria come questo.

È molto piccolo (lungo 12 centimetri da chiuso) e leggero (poco più di un etto), ha una lunga autonomia (fino a 21 ore) e produce un forte flusso d’aria con le sue pale che girano a 2200 giri al minuto.

Come abbiamo accennato è un ventilatore a batteria. Quella interna è da 4400 mAh e può essere usata anche per ricaricare uno smartphone. C’è anche una torcia elettrica integrata e per la sua forma particolare può essere usato anche come mini ventilatore da tavolo.

Sempre dallo stesso produttore c’è anche una versione più potente, benché meno compatta, senza torcia elettrica e senza possibilità di ricaricare un dispositivo esterno, merita attenzione.

Offre tre velocità, autonomia fino a 16 ore ma la particolarità è che non ci sono pale esterne e quindi non è solo esteticamente più piacevole ma anche sicuro da maneggiare nelle mani di un bambino.

Per riposare orecchie e occhi

Che c’è di peggio di una cabina infestata dal chiacchericcio o dal pianto coordinato di due o tre infanti? Forse solo la lama di luce che entra dal finestrino del vostro vicino di posto che nonostante l’invito degli annunci di bordo continua a tenere aperta la tendina facendo entrare la spietata luce di quota diecimila. In tutti e due i casi abbiamo un rimedio da proporvi.

Per il rumore, ammesso che non vogliate spendere quel che si dovrebbe fare per avere delle cuffie a cancellazione attiva (ne parliamo sopra), una buona soluzione sono dei tappi per le orecchie.

I più venduti in assoluto sono quelli di Loop Quiet. Realizzati in morbido silicone, offerti con gommino in quattro dimensioni e pratica custodia, consentono una riduzione del rumore di 24 dB SNR (14 NRR).

Da notare la particolare forma ergonomica che li blocca all’interno dell’orecchio. Sono facili da inserire e non sporgono dal padiglione auricolare. Possono essere lavati e riutilizzati.

Per quanto riguarda gli occhi, la soluzione è una mascherina oscurante. Le migliori sono quelle, come questa, realizzate in memory foam, un materiale sensibile alla temperatura, che si ammorbidisce quando entra in contatto con il calore del corpo.

Questa porta a una vestibilità più naturale e a un blocco della luce completo, oltre che un’esperienza ergonomica più confortevole.

Il peso è molto ridotto (30 grammi), la conformazione per il naso curata e il contorno occhi non aderisce al globo oculare e non tocca le ciglia provocando il conseguente fastidio.

Per bere gratis

In aereo bere è diventato un problema. Certo l’acqua non si nega neppure a chi volta con le low cost, ma se si volesse del the, del caffè o un soft drink, spesso si deve aprire il portafogli. A meno che non ci si porti dietro una bottiglia con quel che ci va.

Ricordandosi che solo in pochi aeroporti i liquidi passano il controllo di sicurezza e che quindi quasi ovunque il “pieno” di bevande” va fatto solo poco prima dell’imbarco, il nostro consiglio è di sfruttare un thermos come lo Stanley Aerolight Transit.

Il marchio è importantissimo (Stanley è il principale produttore al modo di bottiglie termiche) e questo suo accessorio nasce specificatamente per viaggiare. Contiene circa mezzo litro di liquidi, ha un pratico beccuccio per bere direttamente da esso ed un’elevata capacità di isolamento: 6 ore per il caldo e 8 ore per il freddo.

Una alternativa non così efficiente nel mantenere la temperatura ma perfetta se si vuole risparmiare spazio è questa borraccia pioeghevole di Hydaway. La capacità è di circa 750 ml ma la sua peculiarità è che quando è vuota occupa meno spazio perché si chiude a fisarmonica diventando spessa 3,8 centimetri.

Ha una guarnizione a tenuta stagna ed è in silicone resistente. Il design a bocca larga è perfetto per un facile lavaggio a mano (un problema per le bottiglie pieghevoli) ed è adatto per la lavastoviglie.

