L’hub magnetico per iPhone di Hagibis è in sconto a soli 29 €

Se non avete ancora mai comprato un hub, non fatevi sfuggire l’offerta in corso su quello di Hagibis, che potete usare comunque con qualsiasi computer USB-C ma che fa invece tutta la differenza del mondo quando lo collegate ad iPhone o uno smartphone Android compatibile.

È la soluzione definitiva per chi cerca un dispositivo compatto ma potente per espandere le capacità dei propri dispositivi. È un adattatore multiporta che si rivela decisamente essenziale per chi lavora in mobilità o per chi cerca una soluzione tutto-in-uno da tenere sempre in tasca.

Il maggiore punto di forza è dato dal sistema magnetico che permette di fissarlo sia alla parte posteriore di portatili e tablet, sia a dispositivi come SSD esterni, powerbank e altre superfici metalliche. Soprattutto, data la compatibilità con le custodie MagSafe, si può agganciare saldamente anche al retro degli iPhone.

È un 7-in-1 nel senso che, collegandosi ad una sola presa USB-C, ne espande la connettività mettendo a disposizione 7 nuovi ingressi. Tra queste troviamo ad esempio la porta HDMI 4K a 60 Hz tramite cui collegare il dispositivo a TV, monitor o proiettori.

C’è poi una USB-C passthrough che supporta la ricarica rapida PD 3.0 fino a 100 Watt, il che significa che si può comunque continuare ad alimentare o ricaricare il dispositivo mentre si utilizza l’adattatore per altre funzioni, come il trasferimento dati o la connessione a schermi esterni.

Supporta anche la memoria esterna diretta per video ProRes: è cioè compatibile con iPhone 16/15 Pro e Pro Max e consente di archiviare facilmente video ProRes 4K direttamente su una scheda SD o TF esterna, eliminando la necessità di trasferimenti separati dopo la registrazione. Questo è particolarmente utile per chi lavora con contenuti video ad alta risoluzione e ha bisogno di spazio extra per memorizzare i propri filmati senza compromettere le prestazioni del telefono o lo spazio sul suo disco.

Per quanto riguarda il trasferimento dati, la porta USB-C e la porta USB-A integrate offrono velocità fino a 10 Gbps, ideali per copiare rapidamente file di grandi dimensioni, come film o progetti di lavoro.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 60 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 51% andando a spendere intorno ai 30 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

