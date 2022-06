iPhone 14 Pro, iOS 16 conferma lo schermo sempre acceso

Nell’universo Android esiste da tempo e, da oltre un anno, sentiamo sempre più parlare del possibile arrivo dello schermo sempre attivo e acceso anche su iPhone, prima previsto per gli iPhone 13 Pro, ora più concretamente per i modelli top iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: diverse tracce individuate nel codice di iOS 16 versione beta, confermano che Apple sta integrando questa funzione in vista dell’arrivo della prossima serie a settembre.

Considerando il volume crescente di indizi in questo senso, provenienti anche da alcune delle fonti più attendibili in circolazione, tra cui Mark Gurman di Bloomberg e l’esperto di display Ross Young, ed ora anche le tracce in iOS 16, tutto sembra confermare che questa sia la volta buona e che lo schermo sempre attivo e acceso debutterà con gli iPhone 14 Pro.

Più precisamente tre nuovi famework in iOS 16 beta si occupano della gestione della retro-illuminazione dello schermo, come segnala 9to5Mac, una funzione essenziale per abilitare lo schermo sempre acceso. Tra i diversi indizi scovati, anche alcuni nella Springboard, la componente di sistema che gestisce la schermate di blocco e anche quella principale di iPhone.

Infine l’indizio principale già di pubblico dominio: annunciando iOS 16 Apple ha dedicato prezioso tempo dal palco di Apple Park per mostrare la schermata di blocco completamente rinnovata e personalizzabile tramite widget, caratteri, sfondi dinamici e non solo.

Infine una nota tecnica: secondo Ross Young è probabile che solo per iPhone 14 Pro e Pro Max apple impieghi uno schermo LTPO con frequenza di aggiornamento variabile da 1HZ fino a 120Hz, il valore minimo essenziale per la funzione di schermo sempre attivo e acceso senza distruggere l’autonomia.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della serie iPhone 14 attesi a settembre è in questo approfondimento di macitynet. Invece tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.