In offerta Huawei HONOR Magic Watch 2, su eBay a soli 159,90 euro

Tra gli smartwatch con il migliore rapporto qualità prezzo c’è sicuramente HONOR Magic Watch 2, versatile e funzionale, ha un design che fa impallidire qualsiasi indossabile tradizionale. Il modello più grande, quello da 46 mm è in offerta su eBay, con spedizione gratis dall’Italia, a 159,90 euro. Clicca qui per acquistarlo.

HONOR MagicWatch 2 propone delle caratteristiche tecniche, e delle funzionalità, da vero top di gamma. Al suo interno il processore Kirin A1, grazie al quale l’orologio consente di affrontare 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, dalle modalità outdoor come la corsa, l’arrampicata e il triathlon a quelle indoor come il nuoto, l’allenamento a corpo libero, gli attrezzi ecc.

Utile anche per il controllo della salute, grazie alle 3 tecnologie che coinvolgono i diversi aspetti della giornata tipo: TruSleep 2.0 per il sonno eHUAWEI TruSeen per lo stress, mentre non manca il controllo del battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali.

HONOR MagicWatch 2 nella versione a 46 mm permette di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth in movimento, sia con le cuffie che con l’altoparlante e il microfono incorporati anche se vi trovate lontani dal telefono. Supporta inoltre notifiche dai messaggi di testo, e-mail e calendario e tutti i contenuti vengono mostrati sullo schermo quando HONOR MagicWatch 2 è connesso al telefono.

È inoltre semplice accedere ad app incorporate come il Meteo, Allarme, Timer, Trova il mio telefonoe molte altre. HONOR MagicWatch 2 è inoltre dotato di 4GB di spazio, 2GB dei quali possono essere usati per la musica consentendo di inserire fino a 500 canzoni in modo da poter ascoltare la tua musica preferita senza portarti dietro il telefono.

Al momento si acquista su eBay al prezzo più basso della rete, solo 159,90 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.