La telecamera di sorveglianza Hiseeu HC725-P è in sconto a 40 €

Volete tenere sotto controllo la vostra abitazione anche mentre siete in vacanza? Ecco l’offerta che fa per voi: la telecamera Hiseeu HC725-P infatti è attualmente in sconto a 40 €, un prezzo vantaggioso perché vi farà godere delle vostre ferie e poi vi resta anche per il resto dell’anno.

Con base di forma cilindrica, si installa in pochi minuti e funziona anche all’aperto perché è certificata IP67, quindi costruita appositamente per resistere anche alle infiltrazioni di acqua e polvere e più in generale alle intemperie.

È piuttosto compatta e discreta, e una volta collegata alla rete tramite Ethernet e alimentata via cavo, vi controllerà la casa ventiquattr’ore su ventiquattro.

C’è il microfono per captare i suoni ed eventualmente trasmetterli durante la visione in tempo reale sullo smartphone tramite l’app iCSee – disponibile gratuitamente per iPhone, iPad e Android – e grazie ai 15 LED IR offre una buona visibilità anche al buio.

Rileva i movimenti e, se attivata la funzione, li segnala istantaneamente sul telefono tramite una notifica, ma volendo si possono attivare anche gli alert tramite email.

Registra in H.265, quindi un formato che offre un’alta qualità parimenti a un’ottima compressione, permettendo così di archiviare le registrazioni senza occupare troppo spazio su disco.

Per finire, usa una lente Sony su sensore da 5 MP, che ha una risoluzione di 2.560 x 1.920 pixel.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 53 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 26% andando a spendere intorno ai 40 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

