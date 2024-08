Cinque alternative al Terminale di macOS

Pubblicità

Il Terminale di macOS consente di eseguire attività utilizzando l’interfaccia a riga di comando (CLI) in macOS. È uno strumento indispensabile per i più esperti che hanno a disposizione un potente tool per eseguire comandi, avviare strumenti e script della shell.

L’applicazione Terminale ha tutto quello che serve ma i più esperti sono sempre alla ricerca di modi per ottenere di tutto e di più, ed ecco di seguito cinque possibili opzioni (da usare come alternative al Terminale per utilizzare la riga di comando).

iTerm2

Abbiamo segnalato più volte questa applicazione, da molti ritenuta la migliore in assoluto. Vanta funzionalità come i pannelli splittabili (riquadri divisi), la trasparenza delle finestre, scorciatoie di tastiera funzioni avanzata di ricerca e autocompletamento, cronologia degli Appunti, buffer di copia, funzioni di instant replay (per recuperare testo in precedenza eliminato), supporto per il mouse, supporto notifiche, profili, possibilità di personalizzazione avanzate e molto altro.

La trasparenza ricorda quella di Terminali storici, e la funzione di splitting consente di usare due finestre fianco a fianco senza bisogno di aprire una nuova scheda. iTerm2 è gratuita, (si scarica da qui), richiede macOS 10.14 o seguenti (funziona nativamente sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con CPU Apple Silicon).

Kitty

Questa applicazione (gratuita e opensource) è disponibile sia per macOS, sia per Linux; supporta rendering mediante GPU, caratteri unicode, palette di colori, legature OpenType, l’interazione con il mouse, caratteri in grassetto / corsivo, formattazione del testo, ecc. Tra le peculiarità di Kitty la possibilità di aggiungere facilmente nuove funzioni (può essere controllata da script o dal prompt dei comandi della shell, anche tramite SSH). Anche questa supporta più buffer di copia. È possibile eseguire più programmi organizzati in schede e finestre; ogni scheda è composta da una o più finestre e quest’ultime possono essere organizzate in diversi layout. Kitty è gratuita (e si scarica qui).

Warp

Questa applicazione (si scarica da qui) combina un emulatore di terminale per utenti avanzati con l’IA (Intelligenza Artificiale): come è facile immaginare, è possibile selezionare porzioni di codice e chiedere spiegazioni o chiedere come funziona un comando o effettuare alcune operazioni. Non mancano funzionalità quali lo splitting dei pannelli, l’integrazione con Git (per permettere all’utente di gestire codice dai repository remoti), funzioni per gestire flussi di lavoro, la possibilità di usare temi e altro ancora. Warp può essere usata gratuitamente ma le funzioni “Pro” richiedono un abbonamento (si parte da 15$ al mese).

Hyper

Questa applicazione-terminale è basata su Electron (una libreria open source creata da GitHub che permette di sviluppare un’applicazione desktop utilizzando le stesse tecnologie di un sito web) usando HTML, CSS, e JavaScript. Hyper è altamente personalizzabile modificando un file di testo ed è pensata per utenti avanzati: è possibile modificare aspetto, shell, pannelli, comportamento del riempimento automatico e molto altro. È anche possibile gestire estensioni ma è richiesto il runtime Node.js per l’esecuzione di codice JavaScript. L’applicazione è gratuita (si scarica da qui).

Core Shell

Un client completo per il protocollo SSH che è anche una completa app-terminale. È utile per chi si collega frequentemente a server remoti, è compatibile con OpenSSH ( insieme di utility open source che rendono disponibili sessioni crittografate di comunicazione in una rete sfruttando il protocollo di comunicazione Secure Shell), si integra con l’Utility Portachiavi di macOS, supporta la riconnessione automatica (in caso di errore di rete o problemi al risveglio dallo sleep), supporta tag (utile quando si devono gestire decine o centinaia di host) offre funzionalità di personalizzazione in base all’host. La versione base è gratuita; la versione avanzata richiede un abbonamento (9$ al mese). È richiesto macOS 12 o seguenti.