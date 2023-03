HOCO Y12 Ultra, il sosia di Apple Watch Ultra ora a metà prezzo

Vi piace il design di Apple Watch Ultra ma non volete spendere così tanto per uno smartwatch? Allora potreste valutare di comprare HOCO Y12 Ultra, una valida alternativa che ne simula largamente il design e che al momento potete comprare in sconto a metà prezzo.

Esteticamente come dicevamo è uguale in tutto e per tutto all’Apple Watch Ultra: la forma della cassa, i dettagli di ghiera e pulsante, il cinturino, le cornici dello schermo e perfino i colori sono sovrapponibili a quelli scelti da Apple per il suo orologio “da battaglia”.

Le caratteristiche tecniche, visto il prezzo, sono chiaramente del tutto diverse, ma non per questo da sottovalutare. Monta infatti un ampio schermo da 1,92 pollici con pannello TFT e risoluzione HD a 282 x 240 pixel ed è certificato IP67 quindi si può immergere tranquillamente anche in acqua.

Ha i sensori per monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione e il sonno durante il riposo notturno, ed è anche uno smartwatch multi-sport capace di tracciare passi, calorie, distanza percorsa e via dicendo.

Funziona sia coi cellulari Android, sia con iPhone, ai quali si interfaccia tramite l’app RDFit collegandosi via Bluetooth 5.0. Porta al polso le notifiche del telefono, i promemoria, le chiamate, e può funzionare anche come sveglia o come telecomando remoto per scattare le foto dal telefono o per controllare la riproduzione musicale.

Monta una batteria da 280 mAh che promette fino a una settimana di autonomia in standby, oppure un paio di giorni di utilizzo assiduo. Per ricaricarla trovate in confezione il caricatore magnetico che ricorda molto da vicino quello di Apple Watch.

La cassa è costruita in lega di alluminio mentre il cinturino è in silicone.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 66,25 € risparmiate il 50% pagandolo 33,12 €. C’è anche nero.

