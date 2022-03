Honor MagicBook 16, il rivale di MacBook Air è servito

Honor annuncia il lancio del notebook MagicBook 16, un prodotto di fascia premium che va a competere nel segmento di mercato dei MacBook Air di Apple, sia per il prezzo di vendita che per il design ricercato. E’ già disponibile su Amazon a un prezzo speciale di lancio con 100 euro di sconto.

Honor MagicBook 16 è dotato di un display IPS FullView da 16,1 pollici, mentre all’interno propone un processore AMD Ryzen serie 5000. Il design premium vanta cornici sottili da 5,1mm, raggiungendo un rapporto schermo-corpo dell’87,3% e proponendo un ampio angolo di visione. Il display gode di una gamma di colori 100% sRGB e una luminosità di 300nits. Elevatissima la frequenza di aggiornamento fino a 144Hz.

MagicBook 16 ha un peso di soli 1,84 kg, con un corpo in alluminio. Al suo interno pulsa un processore AMD Ryzen serie 5000, che promette un aumento delle prestazioni fino al 26% rispetto alla generazione precedente, mentre le prestazioni grafiche sono migliorate fino al 15%.

Equipaggiato con l’architettura Zen 3, MagicBook 16 offre prestazioni della CPU con una frequenza turbo che arriva fino a 4.2GHz. Ancora, Honor MagicBook 16 è dotato di 512 GB di spazio di archiviazione e 16GB di memoria RAM a doppio canale, per un multitasking più veloce e fluido.

Dotato di un sistema di raffreddamento intelligente con tripli tubi di calore da 2 mm, doppia ventola da 75 mm e sensori di temperatura ad alta precisione, Honor MagicBook 16 dissipa rapidamente il calore dal processore, offrendo un aumento del 25% delle prestazioni rispetto al suo predecessore.

Per quanto riguarda l’autonomia, Honor MagicBook 16 mette a disposizione una batteria da 56Wh, che fornisce fino a 8 ore di potenza per il lavoro d’ufficio quotidiano, e supporta fino a 8,8 ore di riproduzione video 1080P locale. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 65W, e può ricaricarsi fino al 50% in 30 minuti e al 100% in circa 1,5 ore.

Prezzi e disponibilità

Honor MagicBook 16 è disponibile da questa pagina di Amazon a partire dal 7 marzo fino al 27 marzo al prezzo speciale di 899,90 €, anziché il prezzo di listino 999,90 €.

Durate il Mobile World Congress 2022 conclusosi negli scorsi giorni il costruttore ha presentato i nuovi smartphone top di gamma Honor Magic 4 e anche i primi auricolari al mondo con sensori per la temperatura corporea.