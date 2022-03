Microsoft Xbox Cloud avrà il supporto per mouse e tastiera

Il servizio Xbox Cloud Gaming di Microsoft ha visto di recente l’aggiunta del simulatore di volo per eccellenza del colosso, che consente di giocare su Xbox One, smartphone, tablet e browser Web tramite il cloud. Purtroppo, a differenza della versione PC del titolo, non è al momento possibile usare mouse e tastiera per controllare i velivoli. Tuttavia, questa lacuna sta per essere colmata.

A riferirlo è il capo di Flight Simulator, Jorg Neumann. In una sessione di domande e risposte degli sviluppatori, riportata da Windows Central, Neumann ha affermato che Microsoft sta lavorando per aggiungere il supporto a livello di piattaforma di mouse e tastiera, suggerendo che la maggior parte dei giochi su Xbox Cloud Gaming potrebbe eventualmente supportare questo metodo di input:

Quindi il team della piattaforma sta lavorando su questo. So che non posso dare una data perché è il team della piattaforma. Non so le loro date, ma sta arrivando. Spero che sarà fatto entro giugno o giù di lì, ma non posso dirlo

Rispondendo a The Verge, un portavoce di Microsoft ha confermato che la società sta lavorando alla funzionalità, ma ha rifiutato di fornire una data di rilascio:

Al momento del lancio, Microsoft Flight Simulator supporta gli input del controller standard per il cloud gaming. Il team è entusiasta di abbracciare Mouse e tastiere una volta che sarà disponibile sulla piattaforma, ma al momento non abbiamo annunci o tempi specifici da condividere

Il supporto di tastiera e mouse sarebbe un’utile aggiunta a Xbox Cloud Gaming per un paio di motivi. Per prima cosa, consentirebbe ai possessori di PC e Mac di giocare a giochi come Halo Infinite senza dover acquistare un gamepad. In secondo luogo, sarebbe più facile per Microsoft portare esclusive per PC, come Age of Empires IV, al servizio di altre piattaforme.

