Nuki ora apre e chiude le porte con Apple Watch LTE

Nuki, specializzata nel mercato dei sistemi intelligenti per l’accesso in casa, annuncia la compatibilità con Apple Watch LTE, allargando così la gamma di dispositivi con cui è possibile gestire i diversi prodotti dell’azienda austriaca.

Da oggi, infatti, i possessori di Apple Watch LTE possono controllare Nuki Smart Lock anche senza iPhone. La porta di casa può infatti essere aperta anche a distanza, e non solo nel raggio d’azione di Bluetooth.

I dispositivi indossabili sono ogni giorno più apprezzati e gli smartwatch diventano gli ideali compagni della vita quotidiana per un numero crescente di utenti. Adesso, anche gli Apple Watch LTE dotati di connettività cellulare, saranno compatibili con i prodotti Nuki, rendendo ancora più semplice e veloce l’apertura e la chiusura della porta di casa. Infatti, se si blocca la Nuki Smart Lock con lo smartwatch, è possibile uscire di casa non solo senza le chiavi, ma anche senza smartphone.

L’App Nuki è utilizzabile sulla maggior parte degli smartwatch in commercio: WearOS, Huawei Watch 3, Tizen, Garmin e naturalmente Apple Watch.

Apple Watch LTE permette di gestire in modo diretto la serratura smart Nuki Smart Lock, permettendo agli utenti di lasciare a casa il proprio iPhone. Fino a questo momento, si poteva utilizzare il proprio Apple Watch LTE per aprire la serratura solo grazie alla tecnologia Bluetooth legata al proprio smartphone.

Infatti, se il dispositivo si fosse trovato nel raggio d’azione adeguato, l’utente avrebbe potuto azionare la Smart Lock direttamente dal proprio smartwatch Apple. Con questo aggiornamento la comunicazione tra Apple Watch LTE e i dispositivi Nuki è diretta, e permette quindi di gestire i dispositivi Nuki liberamente, senza la necessità di avere uno smartphone con sé.

Nuki è ora compatibile a partire dalla versione WatchOS 7. Le serie Apple Watch 1 e 2 (WatchOS 6 e inferiori), invece, non sono più supportate. A fine gennaio Nuki ha reso disponibili in Italia Universal Cylinder per rendere smart ogni porta in Europa.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.