HTC Vive XR è il sensore per la realtà virtuale progettato per la microgravità

La realtà virtuale è ormai al centro dell’attenzione di molti produttori, alcuni di lunga data. HTC è tra i primi ad aver creduto nella tecnologia, e continua a farlo anche al MWC24, dove è stato svelato il nuovo HTC VIVE, un sensore avanzato nel campo dell’Extended Reality (XR), con un sistema progettato per ambienti a microgravità. Inoltre, l’azienda ha annunciato nuove funzionalità per il VIVE XR Elite Business Edition, stabilendo un nuovo standard per la tecnologia immersiva in contesti professionali, e non solo.

L’introduzione di un sistema VR in grado di operare in microgravità segna una tappa significativa nell’applicazione delle tecnologie immersive. Sviluppato in collaborazione con le agenzie spaziali, questo sistema è attualmente utilizzato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), fornendo agli astronauti uno strumento per la gestione della salute mentale e fisica. I potenziali benefici di questo sistema vanno oltre l’intrattenimento, offrendo uno strumento per alleviare lo stress e per l’esercizio fisico in un ambiente in cui i metodi tradizionali non sono praticabili.

VIVE XR Elite Business Edition

Tornando letteralmente con i piedi per terra, HTC VIVE sta facendo breccia nel settore aziendale con l’introduzione di nuove funzionalità per il VIVE XR Elite Business Edition. Annunciati al MWC 2024, questi miglioramenti includono il supporto alla Location Based Software Suite (LBSS) e VIVE Business+, con l’obiettivo di semplificare la gestione delle flotte e la distribuzione dei contenuti in diverse industrie.

Il visore VIVE XR Elite Business Edition, inoltre, introduce nuovi accessori fisici progettati per massimizzare il comfort e la versatilità dell’utente, rispondendo alle diverse esigenze degli utenti professionali.

L’implementazione della tecnologia VIVE in esperienze basate sulla posizione (LBE), in ambienti come sale giochi, musei e scenari di addestramento su larga scala, dimostra la sua ampia applicabilità e versatilità. Un esempio notevole è l’esperienza Horizon of Khufu, che ha attirato oltre 150.000 visitatori ed è stata ampliata a nove sedi in tutto il mondo. Sfruttando LBSS, VIVE ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione di esperienze immersive ed educative che colpiscono un vasto pubblico.

Guardando al futuro, HTC ha annunciato il lancio del VIVERSE Starter Pack, progettato per agevolare la collaborazione a distanza in un mondo post-pandemico. Questa iniziativa mira a creare un ambiente virtuale senza soluzione di continuità in cui gli utenti possono interagire e collaborare come se fossero nello stesso spazio fisico. Inoltre, l’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale promette esperienze più immersive e realistiche, supportando molte lingue e consentendo interazioni realistiche con gli avatar. Questi progressi sottolineano l’impegno di HTC VIVE nel spingere i limiti di ciò che è possibile con le tecnologie VR e XR.

