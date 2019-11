Sound X è il rivale di HomePod creato da Huawei e Devialet

Huawei ha svelato Sound X, uno speaker intelligente concorrente di HomePod, da cui prende anche un po’ di ispirazione, che il colosso cinese sta realizzando in collaborazione con Devialet, società francese di Hi-Fi. Oltre al look premium, anche le caratteristiche sono di fascia alta. Il dispositivo racchiude al suo interno un doppio subwoofer da 60 watt e offre un suono a 360 gradi, il tutto condito da diffusori Devialet che eliminano la distorsione del rumore e inglobano la tecnologia di cancellazione delle vibrazioni del woofer stesso.

Sound X proporrà anche un controllo one-touch e consentirà di gestire eventuali periferiche smart presenti in casa, grazie alla piattaforma HiLink di Huawei e all’assistente vocale battezzato Xiaoyi di Huawei. L’altoparlante è stato presentato contemporaneamente al tablet MatePad Pro, che si propone di sfidare iPad Pro di Apple. Huawei ha già diversi altoparlanti intelligenti nella propria gamma di prodotti, incluso un altro modello che ricorda molto nell’aspetto HomePod di Cupertino.

Devialet ha affermato che Sound X rappresenta la sua “prima partnership in Asia” e ha osservato che la Cina è la “seconda regione più grande del mondo in termini di vendite”. La società ha dalla sua anche diverse alleanze nel mondo della tecnologia, tra cui un altoparlante TV audio surround con Sky, un altoparlante intelligente Altice Amplify di Altice in USA, oltre che l’ambizioso progetto per l’auto a guida autonoma Symbioz della Renault, e un insolito set-top box con il provider Internet Free in France.

Il Sound X di Huawei, che somiglia un po’ ha HomePod e un po’ anche al Mac Pro cilindrico, sarà venduto solo in Cina, ed è già in preordine per una somma relativamente bassa considerando la presenza di tecnologie e nome Devialet di 1.999 yuan, circa 285 dollari. Purtroppo al momento non sembra che il prodotto possa arrivare mai in nessun mercato occidentale.

La categoria degli speaker smart è in costante crescita anche in Italia, spinta dal successo di Amazon Echo e degli speaker Google: in questo settore Apple è arrivata solo in un secondo tempo e solo con HomePod proposto nella fascia alta di mercato. Da tempo circolano indiscrezioni e report che indicano l’arrivo di un HomePod più piccolo e dal prrezzo più abbordabile ma finora non sono emerse prove concrete in questo senso. Nel frattempo HomePod è commercializzato in pochi paesi e l’Italia lo sta ancora aspettando.

