Hyper Juice è la prima batteria con Lightning e USB-C da 18W

Le batterie esterne molto capienti richiedono spesso tempi lunghi per la ricarica completa, senza contare che con i battery pack basta dimenticare un cavo per rimanere comunque senza energia: la nuova Hyper Juice USB-C + Lightning non solo è la prima di questo genere a fornire una potenza in uscita da 18W, ma è anche progettata in ogni dettaglio per offrire il massimo della praticità d’uso sotto ogni punto di vista.

Innanzitutto i cavi Lightning e USB-C sono già direttamente integrati nell’accessorio: rientrano in un apposito vano nello chassis per ridurre gli ingombri ed evitare di attorcigliarsi con altri cavi e accessori nella borsa o nello zaino. Quando servono basta estrarli dal loro vano e iniziare la ricarica, senza dover preoccuparsi di aver portato con sé il cavo giusto per ogni dispositivo.

Grazie alla potenza di 18W si ottiene la massima velocità possibile con gli iPhone, quindi si raggiunge il 50% di carica in solamente 30 minuti. La presenza sia di USB-C che di Lightning permette di effettuare ricariche di emergenza anche con i terminali Android e con qualsiasi altro dispositivo dotato di connettore USB-C.

Infine, pur offrendo una capacità totale di ben 10.000 mAh, la ricarica completa della batteria si ottiene in circa due ore. Tempistiche di tutto rispetto possibili perché il connettore USB-C funziona sia come output che come input per la ricarica della batteria esterna, sempre sfruttando la potenza da 18W.

I progettisti hanno pensato proprio a tutto: anche quando Hyper Juice USB-C + Lightning è scarica, pur essere sfruttata per collegare e ricaricare iPhone o un altro smartphone, grazie al connettore USB-C dedicato per la ricarica dell’accumulatore esterno. Misura 146,85 x 70 x 14,3 mm e pesa 225 grammi: negli Stati Uniti è proposta al prezzo di 59,99 dollari. Alcune batterie di questo costruttore sono disponibili Anche in Italia su Amazon, così la commercializzazione potrebbe raggiungere anche il nostro Paese.

Le migliori batterie portatili per smartphone e non solo in questo articolo di macitynet. Per tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone si parte da questa pagina, invece per l’universo Android si parte da qui.