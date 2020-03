iPhone 12 sarà un super ciclo nonostante Coronavirus

Lo ha già detto Tim Cook in una intervista, ma ora lo sostiene anche un analista: gli effetti di Coronavirus sulla multinazionale di Cupertino sono temporanei ed è già prevista una quotazione AAPL da record grazie al super ciclo di iPhone 12, i nuovi terminali in arrivo a settembre.

In questi giorni di diffusione dell’epidemia su scala globale, la quotazione del titolo AAPL sulle borse USA segna bruschi cali e anche crescite da record storico, come il recupero del 9,3% registrato in una singola sessione alcuni giorni fa. Le grandi fluttuazioni sono soprattutto legate ai timori su effetti e conseguenze di Coronavirus sulla catena di approvvigionamento Apple per lo più concentrata in Cina.

Per il Ceo di Apple si tratta di difficoltà temporanee che si risolveranno nel breve periodo, tesi abbracciata anche nel report di Wedbush. Di più: mentre ora la quotazione del titolo Apple sorvola intorno a quota 300 dollari, l’analista Dan Ives prevede che potrà raggiungere addirittura 400 dollari per azione enl giro di 12-18 mesi. Sono indicate anche le motivazioni di questa ottimistica previsione: il super ciclo di iPhone 12 oltre al ricco settore dei servizi di Cupertino in costante crescita.

Degli oltre 900 milioni di utenti iPhone al mondo, il report indica che circa 350 milioni di utenti stanno utilizzando un modello datato, idoneo ad essere sostituitom prevedendo così una tempesta perfetta per le casse di Cupertino. Come riporta Barron’s, il flusso dei rinnovi che darà vita al super ciclo iPhone 12 sarà trainato dalla connettività 5G e, secondo altri, anche dal design rinnovato e altre novità ancora.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.