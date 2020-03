Proiettore Xiaomi XGIMI H2, trasformate il salotto in un cinema con audio Harman Kardon a 819,90 euro

Se state tentando di trasformare il vostro salotto di casa in un vero e proprio cinema, ecco come riuscirci. La risposta è semplice: Xiaomi XGIMI H2, il proiettore da 1350 ansilumen. In super offerta su eBay, si acquista al prezzo più basso, solo 819,90 euro.

Alimentato dalla CPU Mstar 838 con Cortex-A53, propone al suo interno 2 GB di RAM e 16 GB di memoria, anche se tra le caratteristiche di maggior pregio i 1350 ANSI lumen. Il proiettore gode di un sistema di raffreddamento riprogettato, in grado di proiettare immagini nativa a risoluzione Full HD, anche in 3D, compatibile con i formati 2 e 4K.

Il proiettore è in grado di restituire immagini fino a 300 pollici, mentre dal punto di vista audio si fregia di un sistema stereo Harman Kardon.

Xiaomi XGIMI H2 gode naturalmente di funzioni di messa a fuoco automatica, in grado di regolare automaticamente la messa a fuoco per ottenere un’immagine chiara e vivida, con correzione trapezoidale automatica, per fornire agli utenti un’immagine ottimale praticamente da qualsiasi angolazione. Propone anche la funzione di compensazione del movimento, che di fatto lo rende un compagno perfetto per guardare sport e giocare.

Si collega alla rete tramite Wi-Fi dual-band 2.4G / 5G, mentre dal punto di vista della connettività dispone di connettore cuffie, SPDIF, LAN, USB 2.0, USB 3.0, interfaccia HDMI; tra le lingue del menù l’inglese, che dunque permetterà all’utente di scorrere tra i menù senza doversi preoccupare di conoscere il cinese. Per una configurazione e un utilizzo ottimale, peraltro, sarà d’aiuto l’app XGIMI Assistant, che si potrà scaricare gratis da App Store e Google Play.

Caratteristiche:

CPU : Mstar 6A838 Cortex-A53

: Mstar 6A838 Cortex-A53 GPU : Mali-T820

: Mali-T820 Display mirroring : XGIMI Assistant / Airplay / DLNA

: XGIMI Assistant / Airplay / DLNA Memoria : 16 GB

: 16 GB Sistema Operativo : GMUI

: GMUI RAM: 2 GB

Il proiettore ha dimensioni di 201x201x135mm, con un peso totale di 2,5 kg. All’interno della confezione, oltre al proiettore XGIMI H2, anche l’alimentatore, il caricabatterie, un telecomando e il manuale utente. Insomma, tutto l’occorrente per il corretto funzionamento.

Xiaomi XGIMI H2 si acquista da qui al prezzo scontato di 819,90 euro con spedizione gratuita dalla Germania.