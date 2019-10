Hyundai offre le soluzioni di ricarica di Enel X per le auto elettriche Kona e Ioniq

Enel X eHyundai rendono ancora più conveniente la mobilità elettrica proponendo ai clienti Kona Electric e IONIQ Electric soluzioni integrate per la ricarica domestica e pubblica.

I clienti che sceglieranno le versioni elettriche di Kona e IONIQ potranno usufruire dell’installazione della infrastruttura di ricarica domestica “JuiceBox” di Enelx, indicata come una “soluzione pratica, veloce e intelligente” per fare il pieno di energia in casa. L’offerta comprende anche la possibilità di ricaricare l’auto presso le infrastrutture di ricarica pubbliche di Enelx, in Italia e in Europa, anche in modalità fast.

Il passaggio all’elettrico che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di transizione verso una mobilità interamente sostenibile.

La JuiceBox è disponibile in due versioni di diversa potenza (3,7 kW o 7,4 kW) e permette di monitorare lo stato di ricarica attraverso luci a LED o da remoto, tramite App JuicePass di Enel X. Oltre alla convenienza economica, la collaborazione tra le due aziende offre ai clienti vantaggi nelle fasi della scelta di una vettura elettrica: dall’acquisto in concessionaria dell’auto all’installazione a casa del cliente della stazione di ricarica da parte di Enel X.

Hyundai riferisce che offrirà “una consulenza completa” che comprende vari servizi: l’uscita di un tecnico specializzato per effettuare un sopralluogo a casa del cliente e verificare l’adeguatezza dell’impianto elettrico e gli eventuali interventi di adattamento necessari (non inclusi nell’offerta), l’installazione della JuiceBox e il collegamento al contatore elettrico. Il pacchetto comprende gratuitamente anche l’assistenza tecnica tramite un Contact Center dedicato, la connessione al sistema di controllo remoto EMM (Electric-Mobility Management) e una garanzia estesa a 5 anni sulla JuiceBox, simile a quella offerta da Hyundai su tutta la gamma.

I clienti potranno scegliere tra tre diversi pacchetti: partendo dal “Juice Pack Home” che include la fornitura della JuiceBox, il servizio di Home Check e il servizio di installazione, fino ad arrivare ai “Juice Pack Full” e “Juice Pack Full Plus” che consentono anche di usufruire dell’intera rete di infrastrutture pubbliche, presenti sull’App Juice Pass di Enel X.

Le ultime due soluzioni includono un pacchetto di kWh da utilizzare in 24 mesi (salvo esaurimento anticipato): 780 kWh con Juice Pack Full e 1.620 kWh con Juice Pack Full Plus, equivalenti rispettivamente a circa 5.000 e oltre 10.000 km di percorrenza per il Full Plus. Inclusi anche due anni di servizio illimitato per la prenotazione delle Infrastrutture di Ricarica (IdR) e la card per la ricarica dalle colonnine (da utilizzare in alternativa alla App).

Alessio Torelli, responsabile Enelx Italia, spiega che soluzioni come questa permetteranno a chi sceglie i veicoli elettricii di fare il pieno di energia comodamente a casa e di accedere alla rete di stazioni di ricarica standard e fast, più capillare d’Italia e d’Europa.

