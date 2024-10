Tesla lavora all’app per Apple Watch e smartwatch

Pubblicità

Tesla sembra finalmente essere al lavoro su un’app per smartwatch, almeno secondo alcuni riferimenti individuati nel codice di programmazione portati alla luce in rete: in soldoni, presto molti proprietari di Tesla potranno controllare le proprie auto direttamente dal polso, anche grazie ad Apple Watch.

Finora Tesla aveva evitato di integrare funzionalità dei propri veicoli su Apple Watch e smartwatch, nonostante le numerose richieste da parte dei clienti nel corso degli anni.

La casa automobilistica di Elon Musk ha concentrato le sue risorse sullo sviluppo di app per smartphone, disponibili su dispositivi iOS e Android, con una leggera preferenza per gli utenti iPhone in termini di accesso a nuove funzionalità.

Tuttavia, sembra che l’azienda stia finalmente facendo progressi nello sviluppo di un’app per smartwatch. Alcuni codici trovati da Tesla App Updates suggeriscono che l’integrazione è in corso. Tra le stringhe di codice individuate, infatti, una di queste recita:

watch_app_pairing_state_remotely_signing_add_key_command

Questa rappresenta una novità significativa per chi attendeva l’arrivo di un’integrazione ufficiale di Tesla con gli smartwatch.

Certo, al momento non c’è nulla di ufficiale e non esiste un’app Tesla per Apple Watch prime parti, anche se alcuni sviluppatori di terze parti hanno creato soluzioni per consentire ai proprietari di Tesla di accedere a determinate funzionalità direttamente dagli indossabili.

Lo scorso luglio, un sviluppatore di software aveva progettato un concept di app per Apple Watch, immaginando un’interfaccia ideale per gli utenti Tesla. Adesso, il nuovo codice suggerisce che la casa automobilistica stia effettivamente lavorando su un’app compatibile con più piattaforme, tra cui non soloApple, ma forse anche Android, Garmin e altre ancora.

Il segnale è certamente positivo, ma resta da capire quanto ancora ci sarà da aspettare.

